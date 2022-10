Siegtor als früher Joker: Cristiano Ronaldo knackt nächste Tor-Marke

ManUnited hat eine gute Reaktion auf die Abreibung im Manchester-Derby am vergangenen Wochenende gezeigt und den FC Everton mit 2:1 geschlagen. Ausgerechnet Cristiano Ronaldo sorgte für das Siegtor - als Joker.

Nach einer knappen halben Stunde schnürte sich Cristiano Ronaldo beim Duell mit Everton die Schuhe. Sein Arbeitstag begann früher als gedacht - und war nur kurze Zeit später schon ein erfolgreicher. Erneut hatte United-Trainer Erik ten Hag den Portugiesen zu Beginn nur als Edelreservist auf die Bank gesetzt. In der 29. Minute wurde CR7 dann für den offenbar angeschlagenen Martial eingewechselt.

Zu diesem Zeitpunkt waren bereits zwei Tore gefallen: Nach einem feinen Schlenzer von Iwobi geriet United früh in Rückstand (5.). Eine Woche nach der 3:6-Abreibung im Manchester-Derby und drei Tage nach dem wenig überzeugenden 3:2-Erfolg bei Omonia Nikosia in der Europa League deutete sich der nächste Rückschlag für die Red Devils an - doch diesmal blieb eine Reaktion nicht aus. Ten Hags Team riss die Partie an sich und kam nach einem frühen Ballverlust von Gueye und einem stringent vorgetragenen Konter folgerichtig zum Ausgleich durch Antony, der als erster Spieler der United-Geschichte in jedem seiner ersten drei Premier-League-Spiele ein Tor erzielte (12.).

Bewerbungsschreiben? CR7 trifft nach Einwechslung

Auch in der Folge blieb United am Drücker, agierte aber im vorderen Drittel zu schlampig. Erst Casemiro kam wieder zu einer echten Großchance, der Neuzugang köpfte völlig freistehend aber daneben (42.). Seinen Fauxpas machte Casemiro kurz darauf wieder gut. Mit einem Ballgewinn im Mittelfeld und direkt folgendem Traumpass setzte er Cristiano Ronaldo in Szene, der links auf und davon war und Pickford mit einem satten Flachschuss überwand (44.) - es war das 700. Pflichtspieltor in seiner Karriere im Vereinsfußball. Ein Bewerbungsschreiben für die Startelf in den nächsten Partien?

Ein weiteres Argument verpasste der inzwischen 37-jährige CR7 nach dem Seitenwechsel, als sein Kopfball nach abermaliger Casemiro-Vorarbeit am Tor vorbeiflog (58.). Sein Team agierte nun nicht mehr so dominant wie noch im ersten Durchgang, ließ aber immerhin auch fast nicht zu.

United übersteht Evertons Schlussoffensive

Dass Rashfords Tor zur mutmaßlichen Vorentscheidung vom VAR einkassiert worden war (81.), konnte Ten Hags Team schließlich verschmerzen, weil de Gea in den Schlussminuten stark gegen Garner parierte und Calvert-Lewin nach der folgenden Ecke knapp vorbeiköpfte (90.+2).

Die Red Devils verbesserten sich durch den Sieg in der Liga auf Rang fünf. Weiter geht es für ManUnited derweil bereits am Donnerstag mit dem Rückspiel gegen Omonia Nikosia in der Europa League (21 Uhr). In der Liga empfängt der Klub dann am 16. Oktober Newcastle United (15 Uhr). Der FC Everton trifft am kommenden Premier-League-Spieltag auswärts auf Tottenham (15. Oktober, 18.30 Uhr).