Matchwinner Kane: Tottenham bleibt City auf den Fersen

Tottenham entschied sein phasenweise destruktiv geführtes Verfolger-Duell bei Brighton durch ein Kane-Tor für sich. Dadurch bleiben die Spurs ganz oben dabei.

Beim Heim-Debüt von Brightons neuem Trainer de Zerbi waren es zunächst Contes Spurs, die das Geschehen proaktiv an sich rissen. Son fühlte per Freistoß vor (4.), Doherty traf in aussichtsreicher Position wenig später den Ball nicht richtig (12.). Gegen Bentancurs scharfen Fernschuss musste sich Seagulls-Keeper Sanchez richtig strecken (21.).

Für die verdiente Führung sorgte nach Son-Flanke schließlich der übliche Verdächtigte: Kane verlängerte technisch anspruchsvoll per Kopf in die Maschen (22.). Mit dem 1:0 im Rücken verwaltete Tottenham allerdings minütlich passiver, sodass sich Brighton Richtung Pause mehrere gute Gelegenheiten erspielte: Dunk köpfte knapp drüber (36.), March schoss knapp vorbei (39.) - der Ausgleich hätte fallen können.

Der Plan der Spurs geht auf

Nach Wiederbeginn machten die Seagulls da weiter, wo sie zuvor aufgehört hatten - Tottenham schien seine passive Rolle aber auch nicht zu stören. Der Plan der Gäste ging vorerst auf, da sie eigentlich nichts zuließen. Sie konnten aus sporadischen Gegenstößen aber auch keinen Profit schlagen, auch weil Torschütze Kane nach 62 Minuten zu ungenau war.

Genauer zielte da Sturmkollege Son zu Beginn der Schlussviertelstunde, doch der Südkoreaner war aus dem Abseits gekommen, so blieb es weiterhin beim 1:0. Das 1:1 verpasste wenig später Welbeck per Schrägschuss (78.) - mit ihren seltenen Gelegenheiten gingen die Hausherren zu schlampig um.

Die Spurs bleiben somit drei Punkte hinter Meister City und einen hinter Spitzenreiter Arsenal - der am Sonntag aber noch gegen Liverpool spielt.