Überragendes Arsenal schlägt Liverpool spektakulär und bleibt vor ManCity

Tabellenführer Arsenal bleibt auch weiterhin vor ManCity, weil die Gunners einen spektakulären 3:2-Sieg über Liverpool feierten. Klar unterlegene Reds rutschen weiter ab.

Liverpool hatte Anstoß - und Arsenal noch in der ersten Spielminute zugeschlagen: Einen Bilderbuch-Konter, nach Steckpass von Ödegaard, vollendete Martinelli schließlich cool vor Alisson, dieses Topspiel startete quasi mit 1:0.

Sowohl Gunners als auch Reds traten eigentlich nur auf der Linksverteidigerposition nicht in Bestbesetzung an - hüben vertrat Tomiyasu Zinchenko, drüben Tsimikas Robertson -, zudem ließ Jürgen Klopp von Beginn an Mittelstürmer Darwin ran. Weder der Neuzugang noch Salah und Co. konnten sich in Liverpools folgender Druckphase jedoch eine Torchance erarbeiten.

Darwin eiskalt - Arsenal trifft auch ganz spät

Während Arsenal das Verwalten immer passiver gestaltete, gelang Darwin in einem recht chancenarmen ersten Abschnitt die erste Annäherung auf der Gegenseite: wuchtig, aber aus zu spitzem Winkel (26.). Doch allmählich war Liverpool am Drücker. Nachdem Saliba unfreiwillig seinen eigenen Keeper Ramsdale geprüft hatte (30.), war dieser kurz darauf aus wenigen Metern chancenlos gegen Darwin (34.).

Erst in den Minuten vor der Pause, in der fünfminütigen Nachspielzeit, erzeugten die Hausherren plötzlich wieder richtig Druck. Und wie schon ihren ersten veredelten die Gunners auch ihren letzten Angriff im ersten Durchgang - Saka musste nach Martinellis Haken im Konter am zweiten Pfosten nur noch den Fuß hinhalten (45.+5).

Ödegaard verpasst - Firmino staubtrocken

Nach der Pause, aus der die Gunners furios gekommen waren, überschlugen sich die Ereignisse: Erst ließ Ödegaard die große Chance zum 3:1 aus (50.), wenig später legte der eingewechselte Firmino die Kugel nach einem Steilpass von Diogo Jota ansatzlos genau ins lange Eck zum 2:2 (53.).

Dann wurde das Sportliche kurzzeitig zur Nebensache, weil Gabriel Jesus nach einem Ellbogen-Treffer regungslos zu Boden gegangen war. Doch der Brasilianer erholte sich und konnte weitermachen.

Arsenal war unnachgiebig, besser und fast durchweg am Drücker, oft auch in der Nähe des gegnerischen Sechzehners oder darin. Doch die Reds hatten sich stabilisiert, selbst wenn sie dadurch offensiv nur wenig zur Geltung kamen - am wenigsten Salah, der nach 68 Minuten Feierabend hatte.

Saka bleibt cool und wird zum Matchwinner

Zu Beginn der Schlussviertelstunde wurde der Druck immer größer, schließlich foulte Thiago Gabriel Jesus im Strafraum. Saka schnürte per lässig verwandeltem Elfmeter den Doppelpack - Arsenal führte hochverdient ein drittes Mal (76.). Daraufhin tauten die Gäste plötzlich wieder auf - kurzzeitig. Danach kontrollierte der alte und neue Tabellenführer das Geschehen wieder, an dessen Ende der FC Liverpool nun auf Tabellenplatz 10 abrutscht.