Joker verhindern die Überraschung: ManUnited dreht in Nikosia das Spiel

Manchester United erfüllte die Pflichtaufgabe in Nikosia. Die Red Devils mussten beim 3:2 aber einem Rückstand hinterherlaufen und drehten erst durch zwei Joker das Spiel.

Nach der Derby-Niederlage bei ManCity gab United-Coach Erik ten Hag einigen Spielern die Chance, Wiedergutmachung zu betreiben. Im Gegensatz zum 3:6 im Ethiad Stadium nahm der Niederländer nur drei Veränderungen vor. Die geforderten ehemaligen Real-Stars Casemiro und Cristiano Ronaldo standen ebenso in der Startelf wie Lindelöf. Dafür wichen Rashford und McTominay auf die Bank, Varane fehlte aufgrund einer Knöchelverletzung.

In seiner erst dritten Partie von Beginn an in der aktuellen Saison spielte sich Cristiano Ronaldo in der Anfangsphase in den Mittelpunkt. Gegen tiefstehende Hausherren verzeichnete CR7 den ersten gefährlichen Abschluss, den Fabiano Freitas glänzend parierte (9.). Da Antony im Anschluss bei einem Querpass die Genauigkeit vermissen ließ (16.) und Bruno Fernandes per Lupfer nur die Latte traf (18.), überstand der Außenseiter die Anfangsphase ohne Gegentor.

Malacia-Bock bringt ManUnited in Rückstand

Nach der starken Phase rund um die 20. Minute fanden die Red Devils im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs kaum noch Lücken. Lediglich Antonys Schuss Richtung Kreuzeck kratzte Fabiano Freitas aus eben diesem. Der Chancenwucher der ten-Hag-Elf wurde bestraft. Als Malacia die Kugel als letzter Mann verlor, schalteten die Hausherren um und zeigten sich äußerst effizient: Ansarifard traf zur viel umjubelten Halbzeitführung (34.).

Die Red Devils waren in Halbzeit zwei gefordert und drehten durch zwei Joker die Partie. Rashford, der zur Pause für Sancho gekommen war, verzog zunächst kurz nach seiner Einwechslung (47.), im Anschluss behielt er aber die Ruhe und erzielte überlegt das 1:1 (53.). Nur zehn Minuten später schlug mit Martial ein weiterer Joker zu. Nach feinem Hackenpass von Rashford traf der Franzose gleich mit seiner ersten Aktion trocken links unten ins Eck (63.).

Cristiano Ronaldo trifft nur den Pfosten

In der Folge flachte das Spiel ab, weil ManUnited nicht auf das dritte Tor ging, sondern die Führung verwaltete und Nikosia nicht die Qualitäten besaß, um gefährliche Akzente zu setzen. Es blieb lange bei der knappen Führung - auch, weil Cristiano Ronaldo aus sechs Metern völlig freistehend nur den Pfosten traf (78.). In der Schlussphase sorgte dann Rashford in der Folge eines Konters nach einem Doppelpass mit Cristiano Ronaldo für das 3:1 (84.).

Anstatt die Zwei-Tore-Führung entspannt über die Zeit zu bringen, verteidigten die Red Devils aber direkt nach dem zweiten Treffer von Rashford nicht aufmerksam und kassierten die Quittung. Panagiotou erzielte postwendend den Anschlusstreffer (85.). Zittern mussten die Gäste aber nicht mehr, da sie das 3:2 nun clever über die Zeit retteten.

Damit rückt ManUnited durch die Niederlage von Sheriff Tiraspol gegen Real Sociedad auf Platz zwei vor. Omonia verpasst hingegen die Überraschung und wartet weiterhin auf die ersten Punkte in der aktuellen Europa-League-Saison.