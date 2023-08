Erstmals geht der Preis an Fans: Fair-Play-Medaille für KSC-Anhänger

Die Fans des Karlsruher SC wurden für ihre besondere Fair-Play-Geste am zweiten Spieltag der zurückliegenden Saison in der 2. Bundesliga ausgezeichnet. Nach der Heim-Niederlage gegen den 1. FC Magdeburg eilten die Anhänger einem kollabierten FCM-Spieler zur Hilfe.

Seit 1997 verleiht der Deutsche Fußball-Bund nach jeder Saison sowohl im Profi- als auch im Amateurfußball jeweils eine Medaille für einen besonderen Akt des Fair Plays . In diesem Jahr geht die sogenannte "Fair-Play-Medaille" nicht an einen Spieler, Schiedsrichter, Trainer oder Funktionär, sondern erstmals an eine Gruppe von Fans. Die Anhänger des Karlsruher SC werden für ihr Verhalten beim Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg ausgezeichnet.

Was war passiert? Am zweiten Spieltag der vergangenen Zweitliga-Saison empfing der Karlsruher SC den 1. FC Magdeburg im Wildpark (2:3). Kurz nach dem Abpfiff erlitt Magdeburgs Innenverteidiger Jamie Lawrence einen Kreislaufkollaps und sank zu Boden. Fans des KSC eilten schnell zur Hilfe und boten mit ihren Zaunfahnen einen Sichtschutz, sodass das medizinische Personal sich ungestört und im Schatten um den damals 19-jährigen Innenverteidiger kümmern konnte.

"Sonst funktioniert der Fußball nicht!"

"Der Fußball in Deutschland ist nicht nur von Rivalität und Auseinandersetzungen geprägt. An jedem einzelnen Spieltag gibt es zahlreiche wundervolle Beispiele für ein gelungenes Miteinander im besten Sinne des Fair Play", betonte der 1. DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann, der den Auswahlprozess auch in diesem Jahr als "schwierig" bezeichnete, "denn nahezu jeder hätte den Sieg verdient".

Dass erstmals Fans mit dieser Medaille ausgezeichnet werden, freue Zimmermann besonders. "Das Verhalten der Anhänger des Karlsruher SC ist ein großartiges Beispiel für einen fairen Umgang miteinander. Wir brauchen alle, die Heim- und die Gastelf, die Schiedsrichter und die Fans, sonst funktioniert der Fußball nicht!"

KSC-Geschäftsführer Michael Becker zeigte sich stolz auf das Verhalten der eigenen Anhänger. "Sie haben, trotz der ärgerlichen Niederlage, genau richtig reagiert und so gezeigt, dass die Unterstützung im Fußball über die eigenen Clubfarben hinaus geht." Beim Heimspiel gegen Holstein Kiel am 8. Spieltag (Samstag, 30. September, 13 Uhr) soll die Auszeichnung im Wildparkstadion überreicht werden.

Damit folgen die KSC-Anhänger auf Werder Bremens Stadionsprecher Arnd Zeigler, der die Auszeichnung im vergangenen Jahr verliehen bekam. Nachdem Schiedsrichter Sascha Stegemann im Nordderby gegen den Hamburger SV das vermeintliche 1:1 aberkannte - bei einem Ducksch-Freistoß hatte sich ein Werderaner in die HSV-Mauer gestellt und nicht den vorgeschriebenen Abstand von einem Meter eingehalten - erklärte Zeigler sachlich die Regelung, die zur Saison 2019/20 eingeführt wurde und sorgte bei den aufgebrachten Heim-Fans für Beruhigung.

Auch im Amateurfußball wurde ein Gewinner der Medaille gekürt. Sebastian Krieg vom SV Schalding-Heining hat die Auszeichnung für eine besondere Geste im Bezirksliga-Spiel gegen den TSV Mauth erhalten. Der Offensivspieler erzielte den Ausgleichstreffer für seine Mannschaft, kurz nachdem der gegnerische Torwart nach einem Zusammenprall sein Bewusstsein verlor. Als Krieg dies bemerkte überzeugte er seine Mitspieler, trotz der Wichtigkeit seines Tores im Abstiegskampf, den Gegner ohne Gegenwehr das Tor zum 3:2, letztlich auch dem Endstand, schießen zu lassen