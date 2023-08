Krieg vom DFB mit Fair-Play-Medaille ausgezeichnet

Sebastian Krieg (SV Schalding-Heining) wird im Rahmen des Japan-Länderspiels für seine Geste im Bezirksliga-Match gegen den TSV Mauth vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) mit der Fair-Play-Medaille geehrt.

In der Partie gegen den TSV Mauth erzielte Sebastian Krieg in der 79. Minute den Ausgleich - ein wichtiger Treffer für den SV Schalding-Heining II im Abstiegskampf. Der Gästetorwart verlor Sekunden vor dem 2:2 nach einem Zusammenprall mit seinem Mitspieler jedoch kurzzeitig das Bewusstsein, so dass Krieg den Ball nur ins leere Tor schieben musste.

Der Torschütze überzeugte anschließend seine Teamkollegen, den TSV Mauth nach dem Anstoß ohne Gegenwehr ein Tor erzielen zu lassen. Die Gäste gingen 3:2 in Führung und hielten den knappen Vorsprung nach dem Schockmoment bis zum Abpfiff. Am Saisonende musste der SV Schalding-Heining II dann in die Abstiegsrelegation. Dort aber sicherte man sich, auch dank eines Treffers von Krieg, den Bezirksliga-Klassenerhalt.

Diese Gesten sind es, die unseren Sport so besonders machen und eindrucksvoll zeigen, dass Menschlichkeit und Fair Play wichtiger sind als Tore und Punkte. Christoph Kern (BFV-Präsident)

Für den Offensivspieler sei die Aktion in dieser Situation einfach richtig gewesen. "Ich bin sehr stolz darüber", wird Krieg in der Pressemeldung des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) zitiert. Ihn freue es natürlich sehr, nun vom BFV und DFB für sein Handeln ausgezeichnet zu werden. "Die Verantwortlichen und meine Teamkollegen haben mir in dieser Situation vertraut und meine Entscheidung zu jeder Zeit befürwortet, obwohl klar war, dass wir dadurch in die Abstiegsrelegation mussten."

Glückwünsche an Krieg gab es auch von BFV-Präsident Christoph Kern. "Diese Gesten sind es, die unseren Sport so besonders machen und eindrucksvoll zeigen, dass Menschlichkeit und Fair Play wichtiger sind als Tore und Punkte. Das ist einfach großartig."

KSC-Fans gewinnen bei Profis

Die 21 Landesverbände prämieren jeweils ihre Monatssieger. Eine Jury unter dem Vorsitz des 1. DFB-Vizepräsidenten Ronny Zimmermann wählte Krieg als Deutschlands fairsten Amateur für die Saison 2022/23 aus. "Der Fußball in Deutschland ist nicht nur von Rivalität und Auseinandersetzungen geprägt. An jedem einzelnen Spieltag gibt es zahlreiche wundervolle Beispiele für ein gelungenes Miteinander im besten Sinne des Fair Play", so der Zimmermann in der Pressemitteilung des DFB.

Verliehen wird Krieg die Fair-Play-Medaille vom DFB übrigens am 9. September in Wolfsburg beim Spiel der Nationalmannschaft gegen Japan. Bei den Profis werden erstmals Fans ausgezeichnet. Die Anhänger des Karlsruher SC eilten nach dem Zweitliga-Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg Gästespieler Jamie Lawrence zur Hilfe, der aufgrund eines Kreislaufkollapses zusammenbrach.