Erste Klasse aus der zweiten Reihe: Arnold gleichauf mit Lewandowski

Wenn Maximilian Arnold aus der zweiten Reihe abzieht, wird es gefährlich. Seit 2011 traf kein Bundesligaspieler häufiger aus der Distanz als der Wolfsburger - der nun mit Robert Lewandowski gleichzog.

Er musste noch einmal treffen in dieser Saison, mindestens zwei Tore hat Maximilian Arnold in seiner Bundesligakarriere bislang schließlich in jedem Jahr erzielt. Angefangen am 13. April 2013 gegen die TSG Hoffenheim (2:2), als er als gerade Volljähriger seinen Premierentreffer im Oberhaus erzielte.

In Freiburg (2:1) nun gelang ihm Tor Nummer 41 in der Liga. Das wichtigste, weil der VfL sich mal wieder mitten im Abstiegskampf befindet? "Auf jeden Fall nicht unwichtig", sagt der 29-Jährige, der schon viel erlebt hat.

Und der mit diesem an den Innenpfosten gezirkelten Freistoß einen weiteren Meilenstein erreichte. Seit seinem Bundesligadebüt im November 2011 erzielte Arnold 19 Weitschusstore. In diesem Zeitraum traf nur der Ex-Dortmunder und Ex-Münchner Robert Lewandowski genauso häufig von außerhalb des Sechzehners.

Arnold verwandelte zum neunten Mal einen direkten Freistoß

Erste Klasse aus der zweiten Reihe. Arnolds Schussgewalt gehört zu den großen Stärken des Wolfsburger Kapitäns, der einst als Zehner in die Bundesliga kam und mittlerweile auf der Sechs agiert. Demnach auch nicht mehr so häufig wie früher in den Gefahrenbereich kommt. Bei ruhenden Bällen aber ist er gefragt, in Freiburg verwandelte er zum neunten Mal einen direkten Freistoß. Er habe zwar anders geschossen als trainiert, verrät der Schütze. Aber drin ist drin.

Mit neun Verwarnungen ins Spiel gegen Darmstadt

Und der VfL im Rennen um den Klassenerhalt in guter Position. Mit einem Sieg am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Absteiger Darmstadt will der VfL den nächsten großen Schritt machen, erstmals in dieser Saison würde Wolfsburg drei Siege in Serie einfahren. Arnold warnt: "Das wird ein ganz schweres Spiel, das dürfen wir nicht auf die leichte Schulter nehmen."

Ein griffiger Anführer ist gefordert, jedoch geht Arnold mit neun Gelben Karten in diese Partie. Bei einer Verwarnung würde er im letzten Auswärtsspiel der Saison in der darauffolgenden Woche bei den Bayern fehlen. Im Hinspiel hatte der Routinier beim 1:2 seinen ersten Saisontreffer erzielt. Wie? Natürlich per Fernschuss.