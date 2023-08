"Enorme Bedeutung für unseren Kader": Klaus verlängert in Düsseldorf

Eine Woche nach Torhüter Florian Kastenmeier verlängert mit Felix Klaus ein weiterer Leistungsträger seinen Vertrag bei Fortuna Düsseldorf.

Klaus bleibt der Fortuna "über die aktuelle Spielzeit hinaus erhalten", hieß es in einer Mitteilung des Zweitligisten am Mittwochmorgen. Über die genaue Vertragslaufzeit wurden keine Angaben gemacht. "Felix hat eine enorme Bedeutung für unseren Kader", betonte Sportvorstand Klaus Allofs. "Mit einem hohen Tempo und seinen Fähigkeiten in Eins-gegen-eins-Situationen ist er ein Unterschiedsspieler in der Liga."

Der 30-Jährige hatte in der vergangenen Saison eine bärenstarke Rückrunde hingelegt, in der kicker-Rangliste Außenbahn offensiv der 2. Liga stand er auf Platz 3. In der noch jungen Spielzeit 2023/24 stand Klaus bei allen vier Pflichtspielen der Düsseldorfer in der Startelf, auf sein erstes Tor wartet er noch.

Felix hat insbesondere unter Daniel Thioune als Cheftrainer nochmal einen großen Sprung nach vorne gemacht. Fortuna-Sportdirektor Christian Weber

"Felix hat insbesondere unter Daniel Thioune als Cheftrainer nochmal einen großen Sprung nach vorne gemacht", erklärte Sportdirektor Christian Weber. "Es ist toll zu sehen, dass sich nach Florian Kastenmeier ein weiterer Eckpfeiler unserer Mannschaft dazu entschieden hat, bei der Fortuna zu bleiben."

Im Januar 2021 war der Flügelstürmer zunächst auf Leihbasis vom VfL Wolfsburg an den Rhein gekommen, wurde wenig später fest verpflichtet. In 80 Spielen schoss er seitdem neun Tore für Düsseldorf und bereitete 20 weitere Treffer vor. "Innerhalb des Teams fühle ich mich extrem wohl, ich mag die Art, wie wir Fußball spielen und spüre, dass sich hier etwas entwickelt", sagte Klaus zur Verlängerung.

Am 4. Spieltag gastiert die Fortuna am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg.