Embolo ist zurück beim Team - aber für wie lange?

Die zweite Gruppe Nationalspieler ist inzwischen in Borussia Mönchengladbachs Trainingslager in Rottach-Egern angekommen. Darunter auch Breel Embolo (25), der im Mittelpunkt von Wechselspekulationen steht.

Aus Borussia Mönchengladbachs Trainingslager in Rottach-Egern berichtet Jan Lustig

Für die Nachzügler, die aufgrund der Länderspiele im Juni verlängerten Urlaub hatten, stand am Mittwoch nach der Ankunft im Teamquartier zunächst die obligatorische Leistungsdiagnostik auf dem Programm. Ab Donnerstagvormittag werden dann Yann Sommer, Jonas Hofmann, Nico Elvedi, Breel Embolo und Co. Schritt für Schritt an die Mannschaft herangeführt. "Auch für den Teamgeist innerhalb der Mannschaft ist so ein Trainingslager wichtig. Man kann sich als Gruppe und Gemeinschaft sehr gut kennenlernen. Deswegen ist es auch wichtig, dass die Nationalspieler hier dazukommen", sagt Trainer Daniel Farke.

Eine heiße Spur führt nach Monaco

Nun stellt sich bei einigen Kandidaten allerdings die Frage, wie es bei ihnen in den nächsten Wochen weitergeht. Weiter Borussia? Oder doch ein neues Abenteuer? Auch Embolo rückt in diesem Zusammenhang in den Mittelpunkt, denn an dem Stürmer sollen einige Klubs interessiert sein. Die aktuell heißeste Spur führt offenbar nach Frankreich zur AS Monaco. Dass die Borussen sogar schon ein Angebot im unteren zweistelligen Millionenbereich erreicht haben soll, bestätigen die Borussen nicht. Laut Sportdirektor Roland Virkus liegt kein Angebot vor.

Klar ist aber, dass sich mit potenziellen Wechselkandidaten zeitnah zusammengesetzt und die Richtung ausgelotet wird. Und dass sich die Situation auch mal schnell ändern kann. "Die Spieler sind nun wieder da, wir werden mit allen sprechen. Es ist klar, dass etwas kommen kann, aber aktuell liegen uns keine Anfragen vor. Wenn es Begehrlichkeiten gibt, muss man offen darüber sprechen und sie dann professionell abarbeiten, um Lösungen zu finden, die für alle gut sind", sagte Virkus der Rheinischen Post. Man sei jedenfalls "auf alles vorbereitet", so der Manager.

Starke Leistungen im Saisonendspurt

Embolos Vertrag läuft aktuell bis zum Sommer 2023. Die Borussia verfügt über eine Option, den Kontrakt um ein weiteres Jahr zu verlängern. Diese Option hat der Klub bisher aber nicht gezogen. Mit starken Leistungen in den Schlusswochen der Saison hatte Embolo noch einmal richtig auf sich aufmerksam gemacht. Insgesamt kam der Nationalspieler in der abgelaufenen Bundesligarunde auf neun Tore und vier Vorlagen.