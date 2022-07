Kramer über seinen Vertrag: "Wenn ich die Vereinsführung wäre …"

Christoph Kramer ist immer ein beliebter Gesprächspartner. Im Trainingslager äußerte sich der Mittelfeldspieler unter anderem über die Aufbruchstimmung unter Daniel Farke, seine persönlichen Ambitionen in der neuen Saison und den 2023 auslaufenden Vertrag.

Das höchst anspruchsvolle Trainingsprogramm, das Trainer Daniel Farke den Profis für die Tage am Tegernsee verordnet hat, geht selbst an einem Konditionswunder wie Christoph Kramer nicht spurlos vorbei. "Ich habe tatsächlich den Mittagsschlaf neu für mich entdeckt", bekannte Kramer und nahm mit einem Grinsen Platz in der Medienrunde, die auf ihn wartete. Der Müdigkeit zum Trotz legte der Mittelfeldspieler dann aber in bekannter Manier los und sprach über …

… die Trainingsintensität: "Es ist schon hart, aber ich bin ja ein Typ, der das sehr mag. Wenn es mit Sinn und Verstand gemacht wird, darf das Training gerne härter sein, das ist sogar wichtig. Denn wir haben in der vergangenen Saison gemerkt, dass wir nicht nur die kleinen kurzen, sondern auch ganz lange Intervalle brauchen. Fußball bedeutet, dass man auch mal länger hinterherlaufen muss."

… über die vergangene Saison: "Es ist auch für die Mannschaft kein gutes Zeugnis, wenn ein Trainer entlassen wird. Am Ende stehen wir Spieler auf dem Platz. Wir hatten insgesamt eine ganz schwierige Saison, mit allem, was passiert ist, auch die Sache mit Max Eberl oder was die Stimmung angeht. Deshalb war es wichtig von Vereinsseite und genau die richtige Entscheidung, den Reset-Knopf zu drücken. Es hat sich richtig was verändert und bewegt."

… die Aufbruchstimmung und den Einfluss von Daniel Farke: "Jeder hat das Gefühl, dass etwas Neues und Vernünftiges entsteht. Mit dem Trainer wurde ein neuer Reiz gesetzt und eine neue Stimmung erzeugt. Ich will nicht ins Detail gehen, aber mein Gefühl sagt mir: Es wird gut. Der Trainer ist gut. Ich merke es in den Trainingseinheiten, an den Ansprachen, wie er uns mitnimmt. Was er für einen Fußball spielen lassen will. Das hat alles sehr viel Sinn."

… die Rückkehr zum Ballbesitzansatz: "Heutzutage braucht man im modernen Fußball alle Facetten. Aber ich glaube, dass wir uns mit unseren Spielertypen und aus einer anderen Grundordnung heraus etwas leichter tun, wenn wir den Ball haben. Der Ansatz geht wieder mehr in Richtung Fußball und die Stärken unserer Spieler."

… seine persönlichen Ambitionen: "Ich will wieder richtig Spaß am Fußball haben. Auch an mir ist die vergangene Saison nicht spurlos vorbeigegangen. Ich werde mich voll reinhauen, wie ich es jede Saison mache, und dann bin ich sicher, dass ich auch zu meinen Spielen kommen werde."

… eine mögliche Vertragsverlängerung über 2023 hinaus: "Natürlich kann ich es mir grundsätzlich vorstellen, zu verlängern. Daraus habe ich auch nie ein Geheimnis gemacht. Aber ich habe das nicht allein zu entscheiden. In einem Jahr kann im Fußball so viel passieren."

… die Tatsache, dass noch keine Gespräche aufgenommen wurden: "Wenn ich die Vereinsführung wäre, würde ich denken: Wenn ich ihn frage, wird der Kramer bestimmt verlängern, den haste sicher. Also besser lieber erst mal die Spieler überzeugen, die immer zögern. Es macht schon Sinn, zunächst mit anderen zu sprechen. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass es stagniert, klopfe ich oben mal an."