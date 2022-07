Hütter zu Gladbach-Aus: "Nicht alles eingehalten, was mir versprochen wurde"

Für viel Wirbel sorgte im April 2021 der angekündigte Sommerwechsel von Eintracht-Frankfurt-Coach Adi Hütter zu Ligakonkurrent Borussia Mönchengladbach. Kolportierte 7,5 Millionen Euro ließen sich die Fohlen damals die Verpflichtung des neuen Cheftrainers kosten, der seine Zelte aber bereits nach einer Saison wieder abbrechen musste.

Hütter von öffentlicher Kritik überrascht

Der Ex-Coach der Fohlen blickt bei "ServusTV" in der Sendung "Sport und Talk aus dem Hangar-7" kritisch auf seine Zeit in Gladbach zurück: "Leider ist das, was mir in der Sommertransferzeit versprochen wurde, nicht eingehalten worden. Auf Spielerebene hat sich nichts getan. Dann hat sich Max Eberl nach drei Monaten verabschiedet, was mich viel Energie gekostet hat. Es sind auch Fehler von meiner Seite passiert. Auf der anderen Seite haben wir nie spielen können, was wir wollten." Mit großen Erwartungen in die vergangene Saison gestartet, konnte Hütter diese mit seiner Mannschaft nie erfüllen, kassierte unter anderem zwei schmerzhafte Derbyniederlagen gegen den 1. FC Köln und verpasste die internationale Qualifikation am Ende deutlich.

Da man sich auch bei der zukünftigen Spielausrichtung in Gladbach verändern wollte, sah Hütter die Basis für eine gemeinsame Zusammenarbeit nicht mehr gegeben: "Ich sehe die Aussage von Roland Virkus, dass Borussia Mönchengladbach eine Ballbesitz-Mannschaft ist, nicht kritisch. Man muss aber klar sagen: Dann müsst ihr einen Ballbesitz-Trainer holen. Das bin ich nicht allein. Ich spiele gerne das, was wir in Salzburg, in Bern, in Frankfurt gespielt haben." Dort hatte der 52-Jährige wesentlich mehr Erfolg als in Gladbach, wo er es in seiner 364-tägigen Amtszeit lediglich auf einen Punkteschnitt von 1,38 brachte und nach seinem Abschied auch kritische Töne von manchen Spielern in seine Richtung zu vernehmen waren.

"Es war sowohl in Bern als auch in Frankfurt auch nicht immer alles eitel Wonne. Es gab immer wieder Kritik. Außergewöhnlich war für mich, dass in Gladbach vieles öffentlich gemacht wurde. Das kannte ich vorher nicht, gehört aber im Fußball dazu", erklärt Hütter nüchtern, der für seine Zukunft noch keine konkreten Pläne geschmiedet hat: "Ich bin nicht für alles offen, aber es gibt so viele interessante Dinge. Ich lasse alles auf mich zukommen und sehe dem Ganzen entspannt entgegen."