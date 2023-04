Einsatz von Horn ist nicht geplant: "Aber fragen Sie mich in drei Wochen nochmal!"

Die Zeichen stehen auf Abschied in diesen Tagen und dies betrifft nach Ellyes Skhiri und Jonas Hector nun auch Timo Horn. Der Torhüter, der in der vergangenen Spielzeit seinen Stammplatz an Marvin Schwäbe verlor, wird nach Lage der Dinge in dieser Spielzeit keinen Einsatz mehr bekommen.

Set 21 Jahren kickt Horn für den 1. FC Köln, am Saisonende wird er eine neue Herausforderung suchen. Dennoch: "Es ist nicht geplant, dass er noch einmal spielt. In dieser Situation sind wir nicht", beantwortete Steffen Baumgart eine entsprechende Frage am Donnerstag, fügte allerdings an: "Fragen Sie mich in drei Wochen noch einmal." Auf die leichte Schulter nimmt das Trainerteam diese Entscheidung nicht: "Timo ist eine besondere Personalie, die den FC in vielen Situationen begleitet hat. Er ist ein Kölner Junge und die Entscheidung war nicht einfach."

Für den Wechselwunsch bringt man nichts als Verständnis auf: "Er ist in einem Alter und auf einem Leistungsvermögen, bei dem nichts dafürspricht, dass er auf der Bank bleibt. Die Situation hat sich sportlich bei uns einfach verändert. Und jetzt wünschen wir ihm viel Glück. Aber wir wissen auch, dass eine weitere Person aus dem Kölner Kollektiv die Mannschaft verlassen wird. Nächste Saison wird einiges auf uns zukommen."

Was den Rest der laufenden Spielzeit angeht, spürt Baumgart nach der Quasi- Rettung am vergangenen Samstag in Sinsheim keinen Druckabfall. Dazu ginge es für die Gegner um "viel zu viel". In der Tat: Sieht man vom SV Werder Bremen am vorletzten Spieltag ab, trifft der FC ab Samstag nur noch auf Teams, für die es um eine Menge geht. Der SC Freiburg, Bayer Leverkusen, Hertha BSC und der FC Bayern - da darf man in keiner Sekunde das Gefühl vermitteln, sich hängen zu lassen. Abschenken gegen diese Gegner - das wäre fatal.

Baumgart: Die Qual der Wahl beim Personal

Die Tatsache, dass man seit dem 12. Februar (3:0 gegen Frankfurt) keinen Dreier mehr vor eigenem Publikum holen konnte, treibt die Kölner um. Baumgart: "Ein Heimsieg wäre schön." Der Trainer hofft auf ein "gutes Spiel auf Augenhöhe", lobt die Freiburger Effizienz und deren Entwicklung der vergangenen Jahre: "Das ist einer der Vereine, die am konstantesten und solidesten arbeiten. Ich glaube, es ist einer der gesündesten Vereine, die wir haben. Ich habe sehr viel Respekt für den Verein und die Arbeit, die dort geleistet wird."

Personell kann er die Elf von vergangenen Samstag aufbieten, zwar fehlte Jeff Chabot am Donnerstag beim Training, soll aber kurzfristig wieder einsteigen. Baumgart hat die Qual der Wahl: "Für die Startelf drängt sich das ganze Team auf. Die Jungs marschieren und machen viel. Kader und Aufstellung werden ähnlich aussehen wie gegen Hoffenheim."