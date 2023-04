"Fällt mir unheimlich schwer": Horn verlässt nach 21 Jahren den 1. FC Köln

Der 1. FC Köln verliert im Sommer eine seiner langjährigen Identifikationsfiguren: Timo Horn (29) will sich eine neue Herausforderung suchen, um wieder regelmäßig zwischen den Pfosten zu stehen.

Mit Timo Horn verlässt im Sommer einer den Effzeh, der den Verein wie kaum ein anderer Spieler geatmet und gelebt hat. Der gebürtige Kölner ist dienstältester Profi im aktuellen Kader und trug den Geißbock insgesamt 21 Jahre auf der Brust. Nun aber war der Wunsch zu groß, wieder die Nummer eins zu sein, wieder regelmäßig zu spielen, wieder gebraucht zu werden.

"Den FC zu verlassen, das kann sich jeder vorstellen, fällt mir unheimlich schwer", wird Horn in einer Pressemitteilung der Kölner zitiert: "Seit ich denken kann, bin ich Fan dieses Klubs, seit ich Fußball spiele, bin ich beim FC, und seit meinem Profi-Debüt 2012 stand ich hier eigentlich immer im Tor." Nach einer Verletzung in der vergangenen Saison veränderte sich die Situation, Horn-Ersatz Marvin Schwäbe empfahl sich für Höheres und ließ sich nicht mehr aus dem Tor verdrängen.

Mein Anspruch ist es, Woche für Woche zwischen den Pfosten zu stehen und als Torwart der Rückhalt für eine Mannschaft zu sein. Timo Horn

"Konkurrenz gehört im Fußball dazu, die Rolle als Nummer zwei war neu für mich - trotzdem habe ich mich immer reingehauen, die Situation so angenommen und mit dem FC das zweite Mal in meiner Karriere Europa erreicht", erklärt Horn, der anfügt: "Teil dieser Mannschaft gewesen zu sein und das zu schaffen, hat mich unheimlich stolz gemacht. Doch mein Anspruch ist es, Woche für Woche zwischen den Pfosten zu stehen und als Torwart der Rückhalt für eine Mannschaft zu sein."

So wuchs in ihm immer stärker der Wunsch nach einer Veränderung im Sommer. "Für all die Jahre und Erlebnisse am Geißbockheim und die Zusammenarbeit mit sehr vielen Menschen, die immer alles für den Verein gegeben haben, bin ich sehr, sehr dankbar. Ich bleibe natürlich FC-Fan, egal von wo aus ich dem Verein folge", stellt Horn abschließend heraus.

2002 war er vom SC Rondorf zum 1. FC Köln gewechselt und spielte ab dem neunten Lebensjahr in allen Nachwuchsteams am Geißbockheim. Parallel dazu durchlief Horn ab der U 15 sämtliche DFB-Juniorenteams bis zur U 21. Als 23-Jähriger nahm Horn im Sommer 2016 mit der deutschen Olympia-Auswahl sogar an den Spielen in Rio teil, absolvierte alle sechs Spiele und gewann die Silbermedaille.

Keller: "Gehört Mut dazu, sich nun neu beweisen zu wollen"

"329 Pflichtspiele für den FC sprechen für sich. Nur Toni Schumacher und Bodo Illgner standen häufiger für den FC im Tor als Timo", weiß Kölns Geschäftsführer Christian Keller: "Sich über so viele Jahre hinweg als Nummer eins zu behaupten, ist eine Leistung, für die man hart arbeiten muss. Aber es gehört mehr dazu: Timo hat sich im Laufe der Zeit von einem jungen talentierten Torhüter zu einem gestandenen Bundesliga-Spieler entwickelt, der auf dem Platz und in der Kabine, aber auch von der Bank oder Tribüne aus, immer wichtig für das FC-Team war."

Der Wunsch nach der Rolle als Stammkraft sei für die Kölner "nachvollziehbar", so Keller: "Es gehört auch Mut dazu, sich nach so vielen FC-Jahren nun bei einem neuen Verein beweisen zu wollen." Seit 2011 gehörte Horn fest zum Profi-Kader in Köln und feierte sein Debüt zu Beginn der Zweitliga-Saison 2012/13. Neben den Aufstiegen 2014 und 2019 erreichte er mit dem FC 2017 die erstmalige Qualifikation für den Europapokal seit 25 Jahren.

Treue Seele auch in schweren Zeiten

Im Saisonendspurt 2017/18 verkündete Horn zudem, dass er über die Saison hinaus und unabhängig von der Ligazugehörigkeit beim 1. FC Köln bleiben und von seiner Ausstiegsklausel keinen Gebrauch machen werde. Köln stand zu dieser Zeit vor seinem sechsten Abstieg der Vereinsgeschichte, Horn schaffte mit dem Team den direkten Wiederaufstieg.

Insgesamt stehen in der Vita des gebürtigen Kölners 201 Bundesliga-Einsätze, 98 in der 2. Bundesliga, 22 im DFB-Pokal, zwei in Relegationsspielen sowie sechs in der Europa League. Mit 329 Pflichtspielen belegt er zudem den 18. Platz in der Rangliste aller FC-Spieler seit 1948.

Unangefochtener Rekordhalter aller Spieler, die mindestens ein Pflichtspiel als Profi für den FC bestritten haben, ist Horn mit insgesamt 21 Jahren auch. Damit liegt er weit vor den Rekordspielern Wolfgang Overath und Toni Schumacher (je 15 Jahre in Köln).