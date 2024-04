"Ein überragender Fußballer und wundervoller Typ"

Bernd Hölzenbein ist am Montag im Alter von 78 Jahren gestorben. Die Betroffenheit in der Fußballbranche ist groß. Auch Rudi Völler kondolierte.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf: "Bernd Hölzenbein war er ein überragender Fußballer und ein wundervoller Typ. Auf dem Rasen war er ein Schlitzohr, einer der Lösungen fand, die kein anderer gesehen hat. "Holz" konnte Tore aus allen Lagen erzielen, sogar im Sitzen hat er getroffen. Er war ein Ausnahmespieler. In seinem Leben drehte sich alles um den Fußball. Sein Tod reißt eine große Lücke bei der Eintracht und beim Deutschen Fußball-Bund. Wir sind ihm zu großem Dank verpflichtet und werden ihn sehr vermissen."

Zum Thema Weltmeister von 1974: Bernd Hölzenbein ist tot

Rudi Völler, Direktor der DFB-Nationalmannschaft: "Bernd Hölzenbein war ein toller Fußballer und wunderbarer Mensch, der viele Titel und noch mehr Herzen gewonnen hat. Fußballerisch gab es wenig, das er nicht konnte. Seiner Familie und den Angehörigen gilt mein tiefes Mitgefühl."

FC Bayern München (via X): Der FC Bayern trauert mit der deutschen Fußballfamilie um Bernd Hölzenbein. Weltmeister 1974 und Ikone von Eintracht Frankfurt - er schrieb Geschichte, als Spieler und Persönlichkeit. Unser Klub steht an der Seite der Familie, Angehörigen und Freunde von Bernd Hölzenbein. Ruhe in Frieden.

Borussia Mönchengladbach (via X): Ruhe in Frieden, Bernd Hölzenbein. Borussia trauert um den großen Frankfurter Torjäger und Fußball-Weltmeister von 1974. Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen und Freunden.