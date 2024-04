Bernd Hölzenbein ist tot

Bernd Hölzenbein ist verstorben. Der Weltmeister von 1974 wurde 78 Jahre alt.

Hölzenbein absolvierte 420 Bundesligaspiele für Eintracht Frankfurt und erzielte 160 Tore, damit ist er Rekordtorschütze des Klubs. Im WM-Finale 1974 gegen die Niederlande (2:1) stand der Angreifer in der Startelf und holte den Elfmeter heraus, der zum 1:1 durch Paul Breitner führte.

Insgesamt bestritt "Holz" 40 A-Länderspiele (fünf Tore). Darunter war auch das EM-Finale 1976, indem er den späten Ausgleich zum 2:2 gegen die Tschechoslowakei erzielte. Das DFB-Team unterlag allerdings anschließend im Elfmeterschießen.

Auch mit den Frankfurtern feierte Hölzenbein große Erfolge. 1974, 1975 und 1981 gewann er den DFB-Pokal, 1980 holte er mit der Eintracht den UEFA-Cup. Im deutschen Duell gewann Frankfurt das Rückspiel gegen Borussia Mönchengladbach mit 1:0, das reichte nach der 2:3-Niederlage im Hinspiel am Bökelberg. Hölzenbein traf in Gladbach zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung. In die Geschichte ging auch sein Sitzkopfballtor gegen Dinamo Bukarest in der 2. Runde ein, das der Eintracht den Weg ins Achtelfinale ebnete.

Nach seiner aktiven Karriere, die er in den USA ausklingen ließ, war Hölzenbein in der Saison 1986/87 Co-Trainer bei Viktoria Aschaffenburg und anschließend in mehreren Funktionen bei Eintracht Frankfurt tätig. Von November 1988 bis November 1994 war er Vizepräsident, danach zwei weitere Jahre Sportmanager. Ab 2004 übernahm Hölzenbein die Aufgabe des Sportlichen Beraters und Chefscouts bei den Hessen. Zuletzt nahm er als Markenbotschafter der Eintracht repräsentative Aufgaben wahr.

Hellmann und Beck kondolieren

Hölzenbein verstarb laut Eintracht Frankfurt am Montag im Kreise seiner Familie. "Bernd Hölzenbein hat unsere Eintracht fast 60 Jahre maßgeblich geprägt. Er steht ebenso für die "Goldenen 1970er Jahre" wie für den Europapokalsieg 1980 und auch den "Fußball 2000", den unser Verein Anfang der 1990er Jahre gespielt hat und an dem er als Vizepräsident maßgeblichen Anteil hatte", wurde Eintracht-Vorstandssprecher Axel Hellmann zitiert. "Wir verlieren mit Bernd Hölzenbein nicht nur eine der ganz großen Identifikationsfiguren unseres Vereins, sondern auch einen loyalen Mitarbeiter und einen liebenswerten Freund."

Auch Vereinspräsident Matthias Beck kondolierte. "Bernd Hölzenbein war für unzählige Fußballanhänger in ganz Deutschland ein Vorbild, er war aber immer ein Star zum Anfassen. Unser Mitgefühl gilt in diesen Stunden seiner Familie. Und in all unserer Trauer sind wir stolz und dankbar, dass Bernd unsere Eintracht so lange begleitet hat."