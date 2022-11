Ein Dutzend Tore für Musiala - Coman erklärt den Erfolg

Mit Robert Lewandowski verließ der personifizierte Torjäger den FC Bayern im Sommer gen Barcelona. Doch die Tormaschine des FC Bayern produziert weiter am Fließband. Kingsley Coman erklärt, wie das geht.

49 Tore in der Bundesliga, 18 in der Champions League, zehn im DFB-Pokal und fünf im Supercup. Stolze 82 Treffer hat der FC Bayern in dieser Saison in 24 Pflichtspielen erzielt, 3,42 im Schnitt. Kein Team in Europas Topligen kommt auf mehr. Und das ohne Robert Lewandowski. "Wir spielen anders, es gibt viel mehr Bewegung. Wir alle müssen häufiger treffen ohne den einen Spieler, der 40, 50 Tore pro Saison macht", erklärt Flügelspieler Kingsley Coman im Gespräch mit dem kicker und fügt an: "Wir sind häufiger im Strafraum, es gibt weniger Flanken. In uns steckt viel Angriffspower, auch wenn es komplett anders ist als mit Lewandowski."

Bayern ohne Lewandowski noch unberechenbarer

Auch Vorstandsboss Oliver Kahn betonte zuletzt mehrfach, wie schwer ausrechenbar die Münchner seien, wenn es möglichst viele Torschützen gibt. Ganz sicher ein Erfolgsrezept. Gut möglich, dass der Gewinner der kicker-Torjägerkanone heuer nicht aus München kommt, dafür trugen sich in der Liga bereits 13 verschiedene Bayern-Spieler in die Schützenliste ein. Von den Stammspielern gingen in der Liga bislang nur Alphonso Davies, Dayot Upamecano und der lange verletzte Lucas Hernandez leer aus, der dafür beim 2:0 in der Champions League gegen den FC Barcelona ein Tor beisteuerte.

An der Spitze gibt es in der internen Torjägerliste dagegen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen fünf Spielern, und ein Mittelfeldspieler führt: Jamal Musiala steuerte bereits zwölf Pflichtspieltreffer bei, Sadio Mané und Eric-Maxim Choupo-Moting jeweils elf, Serge Gnabry und Leroy Sané beide zehn.

Wir werden immer viele Tore schießen. Kingsley Coman

Selbst die Krise im Spätsommer trübt zwei Monate später die insgesamt positive Bilanz nicht, damals trafen die Bayern in vier Bundesligapartien nur viermal. "Manchmal gibt es eben Momente, die nicht so gut laufen. Das Wichtigste war, ruhig zu bleiben. Wir haben viel Vertrauen in uns, das zahlt sich aus", blickt Coman zurück. Der WM-Teilnehmer Frankreichs hat selbst Steigerungsbedarf, in Pflichtspielen traf er 2022/23 lediglich beim 7:0 beim VfL Bochum. Dennoch ist Coman sicher: Wir werden immer viele Tore schießen.“ Klingt nicht gerade beruhigend für die sportlichen Konkurrenten, wenn es nach der WM im Januar weitergeht.