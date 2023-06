Ein Deutscher für die vakante Stelle? Rummenigge sieht Bayern damit "gut beraten"

Karl-Heinz Rummenigge ist zurück beim FC Bayern - und hat bei der Auswahl des künftigen Sportvorstandes oder Sportdirektors ein klares Bild vor Augen.

Rummenigge mischt wieder aktiv mit beim deutschen Rekordmeister, am Mittwoch hatte er ein erstes großes Interview gegeben, am Donnerstag sprach der 67-Jährige bei der Sportmesse SpoBis in Düsseldorf auf der Bühne.

Zwei Jahre nach seinem Rückzug als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern wurde Rummenigge als neuntes Mitglied in den Aufsichtsrat der Münchner berufen - und weiß genau um seine künftige Rolle. Am Mittwoch schon hatte Rummenigge klargestellt, beim FCB "nicht operativ" einzugreifen. In Sachen neuer Sportvorstand oder neuer Sportdirektor wolle Bayern "zügig eine Lösung präsentieren". "Ich werde versuchen, als Aufsichtsrat den Verein zu beraten und auch im entsprechenden Sinn zu beaufsichtigen", sagte Rummenigge der Deutschen Presse-Agentur.

Wir hatten keine Probleme damit, dass sie nicht perfekt Deutsch gesprochen haben. Aber unsere Öffentlichkeit schon. Karl-Heinz Rummenigge

Tags darauf schärfte Rummenigge das Profil des künftigen sportlichen Verantwortlichen, den die Bayern am besten "gestern" präsentiert hätten. Mit seinen Aussagen bewegte sich Rummenigge konträr zu Ehrenpräsident Uli Hoeneß, der dem kicker am Montag noch mitgeteilt hatte, dass man sich bei der Suche nach einem Nachfolger für Hasan Salihamidzic Zeit lassen wolle, bis spätestens Weihnachten soll dieser gefunden sein.

"Wenn einen die treuen Hundeaugen von Uli Hoeneß anschauen ..."

Einen Sportchef aus dem Ausland schloss Rummenigge praktisch aus. Hintergrund: "Als wir ausländische Trainer hatten, habe ich festgestellt: Wir hatten keine Probleme damit, dass sie nicht perfekt Deutsch gesprochen haben. Aber unsere Öffentlichkeit schon." Es gebe "zweifelsohne gute Leute im Ausland, aber wir sind gut beraten, wenn wir uns auf Deutschland konzentrieren", so der Europameister von 1980.

Um Rummenigge aus dem Ruhestand zurückzuholen, habe Hoeneß indes nicht wirklich viel Überzeugungskraft gebraucht. Mit einem Schmunzeln erklärte Rummenigge am Donnerstag: "Wenn einen die treuen Hundeaugen von Uli Hoeneß anschauen, kann man schwer nein sagen. Meine Frau musste ich etwas beruhigen. Aber sie hat trotzdem Verständnis."