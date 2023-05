In den Aufsichtsrat berufen: Rummenigge kehrt zum FC Bayern zurück

Wie erwartet hat die Hauptversammlung der FC Bayern München AG auf ihrer turnusmäßigen Sitzung am Dienstag Karl-Heinz Rummenigge als neues Mitglied in den Aufsichtsrat des deutschen Rekordmeisters berufen. Das gab der Verein am Dienstag bekannt.

Zurück beim FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge. IMAGO/Lackovic