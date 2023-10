Einseitiger erster Durchgang: Essen siegt im Revier-Derby beim MSV

Die SGS Essen hat das Nachbarschaftsduell in Duisburg hochverdient mit 1:0 gewonnen. Nach einem dominanten Auftritt der SGS in der ersten Hälfte brachte eine verunglückte Flanke die Zebras beinahe zurück ins Spiel.

Erzielte das goldene Tor im Revier-Derby am Montagabend: Annalena Rieke (Mi.). IMAGO/Fotografie73

Nach der 1:4-Niederlage beim 1. FC Köln wartete auf Trainer Thomas Gerstner und den MSV das nächste NRW-Duell. Die noch sieglosen Duisburgerinnen, vor dem Derby gegen die SGS Essen mit nur einem Punkt auf dem vorletzten Tabellenplatz, begannen mit zwei Neuen in der Startelf: Parcell und Hess begannen für Cin sowie Kappenberger (beide Bank).

Die SGS hatte sich zuletzt gegen Meister Bayern München wacker geschlagen und doch 0:2 verloren. Coach Markus Högner tauschte daher nur einmal. Auf der linken Außenbahn startete Berentzen für Elmazi, die zunächst auf der Bank Platz nahm. Die Startelf-Rückkehrerin und ihre Nebenfrauen in der Offensive sollten auch schnell in den Blickpunkt rücken, übernahmen die Gäste doch von Anpfiff weg die Spielkontrolle. Der MSV beschränkte sich in einem äußerst tiefen 5-4-1 ab Sekunde eins ausschließlich auf die Defensive.

Meißner und Maier verpassen die frühe Führung für die SGS

Es waren jedoch keine zwei Minuten gespielt, ehe sich der SGS die erste Großchance zum perfekten Start bot: Nach einem Doppelpass auf der rechten Seite fand Kowalski mit ihrer flachen Hereingabe Kapitänin Meißner, die den Ball jedoch aus neun Metern freistehend über den Duisburger Kasten jagte (2.).

66 Prozent Ballbesitz und 7:1 Torschüsse im ersten Durchgang verdeutlichten auch statistisch die Dominanz der Essenerinnen, die in der 13. Minute beinahe einen Fehler von Mahmutovic zur Führung nutzten. Die MSV-Torhüterin verschätzte sich bei einer weiten Hereingabe aus dem rechten Halbraum - Torjägerin Maier kam stattdessen aus 14 Metern zum Kopfball, traf mit selbigem aber nur den Pfosten.

Rieke trifft kurz vor der Pause

Ansonsten bissen sich die Gäste an der tiefstehenden Abwehrreihen der Duisburgerinnen immer wieder die Zähne aus. Flanken und Steckpässe im letzten Drittel fanden nur äußerst selten Mitspielerinnen.

Eine von zahlreichen Kowalski-Ecken war dann aber kurz vor der Pause doch einmal richtig adressiert und fand Rieke. Parcell fälschte den Kopfball der Mittelfeldspielerin aus sechs Metern zwar noch ab, das Leder sprang aber dennoch zur verdienten 1:0-Halbzeitführung über die Linie (40.).

Halverkamps bringt den MSV beinahe zurück

Nach dem Seitenwechsel kamen die Duisburgerinnen mutiger aus der Kabine, setzten die SGS deutlich höher unter Druck. Die Gäste hatten dabei Glück, dass die verunglückte Flanke von Halverkamps von der rechten Seite nur am Pfosten landete (51.).

Die Essenerinnen selbst blieben aber offensiv ebenfalls gefährlich, nach einem Missverständnis zwischen Fürst und Mahmutovic verhinderte Bathmann gegen Maier im letzten Moment noch das 0:2 aus MSV-Sicht (55.). Die Duisburgerinnen spielten im zweiten Durchgang zwar mehr mit, mehr als die nicht wirklich gefährlichen Versuche der umtriebigen Halverkamps (56., 59.) sprangen aber nicht heraus.

Mitte der zweiten Hälfte erlangten die Essenerinnen wieder zunehmend die Kontrolle, hielten die Zebras vom eigenen Tor weg und kamen immer wieder zu Gelegenheiten für Treffer Nummer zwei. Da aber sowohl Rieke (74.) als auch Sterner (80.) nach Standards von Kowalski knapp scheiterten, blieb die Partie ergebnistechnisch bis in die Schlussminuten hinein offen. Eine späte Antwort hatte der MSV aber nicht mehr parat, sodass die Essenerinnen die knappe, aber hochverdiente Führung letztlich ohne Probleme über die Zeit brachten und über den zweiten Saisonsieg jubeln durften.

Am Sonntag (16 Uhr) treten die Zebras, die weiter auf den ersten Dreier warten, bei Eintracht Frankfurt an, schon tags zuvor (Samstag, 14 Uhr) hat Essen Werder Bremen zu Gast.