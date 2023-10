Erster Heimsieg der Saison: Dominantes Bremen gewinnt gegen Köln

Die Frauen des SV Werder Bremen haben sich verdient mit 3:0 gegen den 1. FC Köln durchgesetzt. Bei den Gästen aus der Domstadt erwischte insbesondere Verteidigerin Degen einen unglücklichen Nachmittag.

Der SV Werder Bremen hat seinen ersten Heimsieg in dieser Saison eingefahren. Vor 21.500 Zuschauern bezwangen die Bremerinnen den 1. FC Köln und zogen in der Tabelle gar an den Domstädterinnen vorbei.

Eigentor bringt Werder in Front

Den Grundstein legte das Team von Thomas Horsch bereits im ersten Durchgang. Nach einer etwas trostlosen Anfangsphase zogen die Gastgeberinnen die Zügel an. Eine freche Freistoß-Variante besorgte den Führungstreffer: Ulbrich führte kurz aus und spielte damit Lührßen auf links frei. Die Außenspielerin brachte den Ball scharf in die Mitte, wo die Kölner Verteidigerin Degen das Spielgerät unglücklich ins eigene Tor stocherte (32.).

Die Grün-Weißen verdienten sich die Führung vor allem im Nachhinein. Aber Köln überstand das anschließende Bremer Powerplay unbeschadet, auch weil Weidauer den Ball aus spitzem Winkel knapp über das Gehäuse setzte (36).

Von den Rheinländerinnen war im ersten Abschnitt mit Ausnahme eines Distanzschusses von Cordes (13.) offensiv nicht viel gekommen. Das sollte sich auch nach dem Seitenwechsel nicht maßgeblich ändern. Stattdessen lauerte Werder nun auf Konter, ohne diese jedoch sauber auszuspielen.

Zweimal Latte binnen fünf Minuten

Dann packte Sternad einen überraschenden Zirkelschuss aus, der sich spät senkte und gegen das Kölner Lattenkreuz prallte (62.). Hatte Bremen vorne Pech im Abschluss, war der Fußballgott defensiv aber gnädig. Nach einer Ecke kam Cordes aus kürzester Distanz zum Kopfball - auch am SVW-Gehäuse stand die Latte dem Einschlag im Wege (66.).

Abgesehen von diesem plötzlichen Aluminium-Treffer blieben die Gäste offensiv weiter harmlos. Bremen näherte sich der Vorentscheidung, war beim finalen Pass aber hier und da nicht konzentriert genug. Sieben Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit machte Kapitänin Hausicke dann nach der missglückten Abwehr-Aktion von Degen mit ihrem Treffer zum 2:0 den Deckel drauf. In der Nachspielzeit sorgte die erst 17-jährige Kunkel für den 3:0-Schlusspunkt (90.+3).

Genau wie Köln haben die Hansestädterinnen nun sechs Zähler auf dem Konto, aufgrund des besseren Torverhältnisses hat Bremen aber die Nase vorn in die Tabelle. In der kommenden Woche gilt es am Samstag (14 Uhr), die gute Leistung bei der SGS Essen zu bestätigen. Köln empfängt schon am Freitagabend (18.30 Uhr) Bayer Leverkusen zum Rheinderby.