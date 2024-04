DTM 2024: Beginn, Neuerungen, Übertragung

Ende April startet die DTM in ihre 40. Saison. Während 2024 im Vergleich zum Vorjahr insgesamt acht Fahrer weniger unterwegs sind, dürfen sich die Fans unter anderem auf eine neue Marke freuen.

Die DTM-Saison 2024 startet am 26. April in Oschersleben. IMAGO/HochZwei

Ob Vorjahreschampion Thomas Preining (Manthey-EMA/Porsche) seinen Titel 2024 verteidigen kann, steht kurz vor dem Saisonstart natürlich noch in den Sternen. 19 Konkurrenten werden jedenfalls alles daran setzen, die Titelverteidigung des 25-jährigen Österreichers zu verhindern.

Wann und wo startet die DTM 2024?

Die erste Gelegenheit hierfür bietet sich den restlichen Fahrern am Wochenende vom 26. bis 28. April, wenn die neue DTM-Saison offiziell beginnt. In der Motorsport Arena Oschersleben (Sachsen-Anhalt) gehen am Freitag die beiden Trainings über die Bühne, ehe am Samstag das erste Qualifying sowie das erste Rennen folgen. Abgerundet wird das Auftakt-Wochenende schließlich mit dem jeweils zweiten Qualifying und Rennen am Sonntag.

Wie viele Rennen gibt es in dieser Saison?

Wie im Vorjahr kommt es auch 2024 an acht Rennwochenenden zu insgesamt 16 Wertungsläufen. Neben den sechs deutschen Austragungsorten, zu denen unter anderem der Nürburgring (16. bis 18. August) zählt, wird auch auf dem niederländischen Circuit Zandvoort (7. bis 9. Juni) sowie dem österreichischen Red Bull Ring (27. bis 29. September) gefahren. Zum bereits 29. Mal findet das Saisonfinale am Hockenheimring statt (18. bis 20. Oktober).

Was ist 2024 neu bei der DTM?

Als eine der wichtigsten Neuerungen wird die Beschränkung von Testfahrten angesehen, die es seit 1. März zu beachten gilt. Die Teams dürfen somit nur noch auf maximal fünf Rennstrecken private Testfahrten durchführen, unabhängig davon, ob die jeweiligen Strecken Teil des diesjährigen DTM-Rennkalenders sind.

Neben einem grundsätzlichen Testverbot in der Rennwoche auf der entsprechenden Strecke dürfen die DTM-Fahrer an höchstens fünf Tagen ihre privaten Testfahrten durchführen. Auch die dabei verwendbare Reifenanzahl wurde begrenzt: Maximal drei Reifensätze sollen pro Testtag gebraucht werden.

Im Vergleich zum Vorjahr gehen in der DTM derweil nur 20 Autos an den Start, also acht weniger als noch 2023. Dies hat vor allem finanzielle Gründe. Während sich die Zahl der Fahrer also minimiert hat, wächst das Feld dagegen in puncto Marken. Neben Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, Mercedes und Porsche ist fortan erstmals auch McLaren in der DTM vertreten.

Wer überträgt die DTM live in TV und Stream?

Die Übertragungsrechte für alle DTM-Rennen liegen auch 2024 exklusiv bei der ProSiebenSat.1 Group. Neben der TV-Übertragung bei Free-TV-Sender ProSieben, wo lediglich die 16 Rennen zu sehen sind, können Fans via Livestream indes nicht nur die Rennen, sondern auch die Trainings- und Qualifyingsessions verfolgen. Die Anlaufstellen hierfür sind die Streamingplattform Joyn sowie ran.de.

Für die Moderation der Live-Sendungen sind Andrea Kaiser und Matthias Killing zuständig. Am Mikrofon liegt die Verantwortung bei Kommentator Eddie Mielke.