Der DTM-Rennkalender für 2024

Die DTM geht in ihre 40. Ausgabe, zum zweiten Mal unter dem Dach des ADAC. Alle Termine des Rennkalenders in der Übersicht.

Die Testfahrt am Hockenheimring brachte nicht nur Sheldon van der Linde aus Südafrika und seinem Team "Schubert Motorsport" wichtige Erkenntnisse. Getty Images

Die DTM gastiert insgesamt auf acht Strecken, die sich über Deutschland, Österreich und die Niederlande verteilen. Dabei gibt es insgesamt zwischen April und Oktober 16 Meisterschaftsläufe, die auf acht Events verteilt sind. Seit diesem Jahr sind sieben Hersteller mit von der Partie, da McLaren in die Rennserie einsteigt.

Die Vorsaisontests fanden bereits zwischen dem 8. und dem 10. April auf dem Hockenheimring in Baden-Württemberg statt. Ernst wird es schließlich dann am letzten April-Wochenende, wenn die DTM in Oschersleben aufschlägt.

Der DTM-Kalender 2024 im Überblick

26.04. - 28.04.2024: Oschersleben

24.05. - 26.05.2024: Lausitzring

07.06. - 09.06.2024: Circuit Zandvoort (Niederlande)

05.07. - 07.07.2024: Norisring

16.08. - 18.08.2024: Nürburgring

06.09. - 08.09.2024: Sachsenring

27.09. - 29.09.2024: Red Bull Ring (Österreich)

18.10. - 20.10.2024: Hockenheimring

Zum Thema: Vor 40 Jahren: Die Anfänge der DTM