Drochtersen holt zwei Nachwuchs-Keeper

Die SV Drochtersen/Assel plant die neue Saison und hat nun mit Simon Heinbockel (18) und Bennet Marquardt (18) zwei junge Torwarttalent verpflichtet. Heinbockel hütet derzeit noch das Tor des Hamburger SV in der U-19-Bundesliga. Marquardt steht in der U-19-Regionalliga beim SV Eichede zwischen den Pfosten. "Beide passen wunderbar in unser Konzept", erklärt Sportdirektor Sören Behrmann. Das Duo "überzeugte uns in den Probetrainingseinheiten mit seinem Fähigkeiten auf der Linie und im Spiel mit dem Ball".