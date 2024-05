Drei Punkte bis Europa? Hasenhüttl: "Ich habe die Frage schon erwartet"

3:0 gegen Darmstadt: Zwei Spieltage vor Saisonende, so war es der Wunsch von Trainer Ralph Hasenhüttl, ist der Klassenerhalt geschafft. Verrückt: Jetzt kann der VfL Wolfsburg sogar noch sein ursprüngliches Saisonziel erreichen.

Es ist kaum zu glauben. Vor drei Spieltagen noch stand der VfL Wolfsburg dicht am Abgrund, es drohte der Abstieg in die 2. Liga. Drei Spiele und drei Siege später können die Niedersachsen durchatmen. Der Klassenerhalt ist geschafft, und plötzlich ist sogar das Saisonziel wieder erreichbar. Das internationale Geschäft sollte es sein, geriet im Laufe dieser über weite Strecken verkorksten Spielzeit jedoch komplett aus den Augen.

Bis Ralph Hasenhüttl das Ruder von Niko Kovac übernahm, zuletzt vier Siege in sechs Spielen einfuhr. Und nun sind es nur noch drei Punkte bis Rang acht - der unter Umständen zur Teilnahme an den Play-offs zur Europa Conference League berechtigt. Schafft Wolfsburg noch das kleine Wunder?

Es war wahrscheinlich noch nie so einfach, in einen europäischen Wettbewerb zu kommen. Ralph Hasenhüttl

"Ich habe die Frage schon erwartet", antwortet Hasenhüttl, der das schnelllebige Geschäft bestens kennt. "Vor zwei Wochen waren wir noch in höchster Abstiegsgefahr, jetzt reden wir über Europa. Es war wahrscheinlich noch nie so einfach, in einen europäischen Wettbewerb zu kommen. Die deutschen Vereine haben es international überragend gemacht, deswegen haben wir vielleicht auch die Möglichkeit."

Dazu bedarf es jedoch weiterer Erfolge. Nicht so einfach: Am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) geht's zum FC Bayern, zum Saisonabschluss kommt der abstiegsbedrohte 1. FSV Mainz 05.

"Wir haben zwei schwere Spiele", weiß der Wolfsburger Trainer, "aber es ist ein angenehmes Gefühl, in diese Richtung orientiert zu werden". Sich selbst wollte Hasenhüttl nach dem 3:0-Erfolg über Schlusslicht Darmstadt noch nicht zu den Europapokal-Anwärtern zählen: "Bis jetzt war es nicht in unseren Köpfen." Das hat sich nun geändert. Der VfL ist gerettet - und hat nun sogar noch die Chance, die gesamte Saison zu retten.