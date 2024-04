Welcher Platz reicht für Europa? Sechs Szenarien für den Bundesliga-Endspurt

Die halbe Bundesliga könnte 2024/25 im Europapokal antreten - auch Bremen und Heidenheim sind mittendrin im Rennen. Doch welcher Platz berechtigt für was? Sechs Szenarien sind noch möglich.

Drei Spieltage vor Schluss haben Werder Bremen und der 1. FC Heidenheim den Klassenerhalt rechnerisch noch nicht geschafft, doch längst schielen sie berechtigterweise auf etwas ganz anderes: den Europapokal. Je nach Abschneiden der drei deutschen Halbfinalisten in Champions und Europa League und dem Ausgang des DFB-Pokal-Finals zwischen Meister Bayer 04 Leverkusen und Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern reicht in der Abschlusstabelle sogar der neunte Platz für Europa - oder nur der Sechste.

Das hängt auch damit zusammen, dass die Bundesliga noch um einen der "European Performance Spots" kämpft, die die UEFA an die beiden im Europapokal stärksten Verbände der laufenden Saison vergeben und die ein zusätzliches Ticket für die Champions League bedeuten. Aktuell sind die deutschen Klubs dabei klar auf Kurs. Daraus ergeben sich sechs mögliche Szenarien:

Szenario 1:

- Die Bundesliga holt keinen zusätzlichen Champions-League-Platz

- Der BVB gewinnt nicht die Champions League oder wird als CL-Sieger mindestens Vierter

- Kaiserslautern wird DFB-Pokal-Sieger

In der Ligaphase der Champions League: Bayer 04 Leverkusen, FC Bayern, Bundesliga-Dritter, Bundesliga-Vierter

In der Ligaphase der Europa League: 1. FC Kaiserslautern (als DFB-Pokal-Sieger), Bundesliga-Fünfter

In den Play-offs zur Conference League: Bundesliga-Sechster

Szenario 2:

- Die Bundesliga holt keinen zusätzlichen Champions-League-Platz

- Der BVB gewinnt nicht die Champions League oder wird als CL-Sieger mindestens Vierter

- Leverkusen wird DFB-Pokal-Sieger

In der Ligaphase der Champions League: Bayer 04 Leverkusen, FC Bayern, Bundesliga-Dritter, Bundesliga-Vierter

In der Ligaphase der Europa League: Bundesliga-Fünfter, Bundesliga-Sechster

In den Play-offs zur Conference League: Bundesliga-Siebter

Szenario 3:

- Die Bundesliga holt einen zusätzlichen Champions-League-Platz

- Der BVB gewinnt nicht die Champions League oder wird als CL-Sieger mindestens Vierter

- Kaiserslautern wird DFB-Pokal-Sieger

In der Ligaphase der Champions League: Bayer 04 Leverkusen, FC Bayern, Bundesliga-Dritter, Bundesliga-Vierter, Bundesliga-Fünfter

In der Ligaphase der Europa League: 1. FC Kaiserslautern (als DFB-Pokal-Sieger), Bundesliga-Sechster

In den Play-offs zur Conference League: Bundesliga-Siebter

Szenario 4:

- Die Bundesliga holt einen zusätzlichen Champions-League-Platz

- Der BVB gewinnt nicht die Champions League oder wird als CL-Sieger mindestens Vierter

- Leverkusen wird DFB-Pokal-Sieger

In der Ligaphase der Champions League: Bayer 04 Leverkusen, FC Bayern, Bundesliga-Dritter, Bundesliga-Vierter, Bundesliga-Fünfter

In der Ligaphase der Europa League: Bundesliga-Sechster, Bundesliga-Siebter

In den Play-offs zur Conference League: Bundesliga-Achter

Szenario 5:

- Die Bundesliga holt einen zusätzlichen Champions-League-Platz

- Der BVB gewinnt die Champions League und wird Fünfter

- Kaiserslautern wird DFB-Pokal-Sieger

In der Ligaphase der Champions League: Bayer 04 Leverkusen, FC Bayern, Bundesliga-Dritter, Bundesliga-Vierter, Borussia Dortmund, Bundesliga-Sechster

In der Ligaphase der Europa League: 1. FC Kaiserslautern (als DFB-Pokal-Sieger), Bundesliga-Siebter

In den Play-offs zur Conference League: Bundesliga-Achter

Szenario 6:

- Die Bundesliga holt einen zusätzlichen Champions-League-Platz

- Der BVB gewinnt die Champions League und wird Fünfter

- Leverkusen wird DFB-Pokal-Sieger

In der Ligaphase der Champions League: Bayer 04 Leverkusen, FC Bayern, Bundesliga-Dritter, Bundesliga-Vierter, Borussia Dortmund, Bundesliga-Sechster

In der Ligaphase der Europa League: Bundesliga-Siebter, Bundesliga-Achter

In den Play-offs zur Conference League: Bundesliga-Neunter

Anmerkung: Ein Szenario, in dem der BVB Champions-League-Sieger wird, die Bundesliga aber keinen "European Performance Spot" belegt, ist rechnerisch nicht möglich.