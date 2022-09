Drei Charakterköpfe und ein Fragezeichen

Mit Philipp Lahm, Sami Khedira und Christian Gentner steigen drei Profis mit VfB-Vergangenheit in Stuttgart ein. Die offizielle Vorstellung des Trios hinterlässt jedoch mit Blick auf die Zukunft von Sportdirektor Sven Mislintat mindestens ein Fragezeichen.

Vier Fäuste waren es einst bei Bud Spencer und Terence Hill, die für ein Halleluja sorgten. In Stuttgart sind es nun die drei Charakterköpfe Philipp Lahm, Sami Khedira und Christian Gentner, die für eine "Erweiterung der Sportkompetenz", wie es Aufsichtsratschef Claus Vogt ausdrückt, sorgen sollen. Alle drei mit großer VfB-Vergangenheit, alle drei "Persönlichkeiten des deutschen Fußballs", wie Vorstandschef Alexander Wehrle beschreibt. Zu Recht.

Die sportlichen Leistungen des Trios sind unbestritten. Nun stellt sich die Frage, wie schnell die 2014er-Weltmeister Khedira und Lahm ihre Rollen als externe Berater und Gentner in seine als Leiter der Lizenzspielerabteilung finden werden - und ob das in Harmonie mit der aktuellen sportlichen Leitung ablaufen wird.

"Eine Möglichkeit, die nicht alle Tage kommt"

Gentner, aktuell noch aktiv beim FC Luzern, wird zum 1. Januar 2023 in einer operativen Funktion starten. "Er wird an Sven und Markus (Sportdirektor Mislintat und Sportkoordinator Rüdt, d. Red.) berichten", skizziert Wehrle Gentners Aufgabe. Nah am Team, das kann für den Ex-Kapitän durchaus eine stimmige Rolle sein. "Es ist eine Möglichkeit, die nicht alle Tage kommt, direkt nach der Karriere so eine Stelle anzutreten", sagte der Noch-Profi bei der offiziellen Pressekonferenz zur Vorstellung des neuen Trios an diesem Montag.

Wehrle betont, dass die drei Neulinge unterschiedliche Kompetenzen miteinbrächten. Khedira als international agierender Spieler, der diverse Hospitanzen hinter sich habe und derzeit das UEFA-Management-Studium absolviere. Lahm als junger Unternehmer und Investor, unter anderem im Bereich Pflegeprodukte und Lebensmittel, sowie als Turnierdirektor der EURO 2024. Gentner als Absolvent des DFB-/DFL-Sportdirektorenlehrgangs.

Gelingt das Miteinander zwischen neuen und alten Funktionären?

Die Berufung des Trios geht zurück auf eine in Stuttgart seit dem Rückzug von Thomas Hitzlsperger heiß diskutierte Frage: Braucht der VfB einen Sport-Vorstand? Die Berufung eines solchen hätte Mislintat mutmaßlich als Affront gewertet. "Wir haben früh gemerkt, dass wir ein funktionierendes Sportteam haben", blickt Vogt auf die Überlegungen zurück und unterstreicht: "Wir sind ruhig geblieben, wir haben weder Sportdirektor noch Trainer zur Disposition gestellt, auch als wir 17. waren." Indirekt könnte der Vereinspräsident damit auf eine Art Vertrauensvorschuss der Fans abzielen a la: Nun gebt unserem System erstmal die Möglichkeit, sich zu bewähren, wir haben uns schon etwas dabei gedacht.

Dabei ist es schon ein Fingerzeig, wie die Bosse der berechtigten Frage ausweichen, inwiefern Mislintat in diese Pläne involviert war. Der Sportdirektor lauschte den Anwesenden höchstpersönlich im Medienraum, Wehrle wertet dies als positives Signal: "Wenn Sven das alles blöd fände, stünde er ja nicht hier hinten." Mislintats Statement auf Instagram („Insbesondere die Perspektive von absoluten Topspielern fehlte uns an verschiedenen Stellen seit dem Weggang von Thomas. Ihr werdet unsere Diskussionen bereichern. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.“) spreche für sich. "Entspannt euch ein bisschen", fordert Wehrle.

Wehrle muss die Einbindung des Trios gut verkaufen

Der Vorstandschef kündigte an, dass nun die Gespräche über eine Verlängerung des 2023 auslaufenden Vertrags mit Mislintat aufgenommen würden. Die Wortwahl des 47-Jährigen hinterlässt mindestens ein Fragezeichen, ob diese Verhandlungen auch wirklich in einem Abschluss münden werden, auch wenn er folgenden Satz mit einem Lächeln sprach: "Wir haben natürlich ein paar Dinge zu besprechen und ich glaube, wir sind beide keine einfachen, angenehmen Vertragsgesprächspartner."

Die Einbindung des Trios auch kommunikativ zu verkaufen gegenüber Mislintat und vielen Fans, die des Sportchefs Arbeit sehr schätzen, wird keine ganz einfache Aufgabe. Speziell Khedira scheint sich dessen bewusst zu sein, unterstreicht der 2014er-Weltmeister doch: "Mir ist es wichtig, dass die Leute beim VfB wissen: Ich bin einer von ihnen, ich bin keiner, der von außen kommt und sie bewertet."

Finanziell jedenfalls bewege sich das Trio "zusammen nicht in der Nähe des Gehalts eines Sportvorstandes", skizziert Wehrle das Monetäre. "Alle drei Herren haben die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des VfB anerkannt." Nun muss sich das Neue nach und nach mit dem Alten einrütteln. "Natürlich werden wir auch bei Kaderplanungsszenarien in Kontakt kommen", blickt Wehrle voraus und schickt eine Botschaft an Mislintat: "Wir haben mit dem Sven jemanden, der über hervorragende Expertise verfügt." Schon ganz zu Beginn der Pressekonferenz sagte der Vorstandsboss einen Satz, an dem sich alle werden messen lassen müssen: "Wir können dann im Klub Erfolg erzielen, wenn Präsidium, Vorstand und sportliche Leitung eine Einheit bilden."