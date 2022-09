Risiko und Rätselraten beim VfB

Der VfB Stuttgart überraschte auf der Mitgliedsversammlung und hat drei Helden aus der Vergangenheit zurückgeholt. Damit stellt sich automatisch die Frage nach der Zukunft von Sportdirektor Sven Mislinat. Ein Kommentar von kicker-Reporter George Moissidis.

Nur knapp 500 Anhänger waren in die Stuttgarter Porsche-Arena gekommen, um der Mitgliederversammlung beizuwohnen. Die Erwartungen waren klein, die Überraschung dann doch groß. Das Triumvirat Philipp Lahm, Sami Khedira und Christian Gentner schmückt künftig die Visitenkarten des schwäbischen Traditionsklubs. Drei Gesichter fast vergessener Zeiten, die mehr von Erfolgen und weniger von Sorgen geprägt waren. Dazu ausgewiesene Persönlichkeiten, hochdekoriert und angesehen, die der VfB für die Zukunft sowohl in Sachen sportlicher Kompetenz als auch in der Außenwirkung gewinnbringend für sich nutzen möchte.

Wie groß der geplante große Wurf wirklich ist, lässt sich bei allem vorherrschendem Optimismus nicht verlässlich sagen. Wehrle wird sich jedenfalls nicht vorwerfen lassen müssen, sein Amt als Verwalter zu sehen. Mit dem klaren Vorhaben und auch der Ankündigung, gestalten zu wollen, verfolgt der 47-Jährige seine Pläne. Die Rückkehr der drei VfB-Helden früherer Tage wird sicher bei vielen Anhängern gut ankommen.

Mislintat gilt als Menschenfänger, aber nicht immer als pflegeleicht

Dass damit automatisch die Frage nach der Zukunft von Sven Mislintat kommt, ist logisch und führt dazu, dass die Klubführung den einen oder anderen Fan zu verprellen, verärgern oder gar zu verlieren droht. Befindlichkeiten, von denen sich der AG-Boss nicht treiben lassen möchte. Mislintat genießt Ansehen und Sympathien, gilt als Menschenfänger, aber nicht immer als pflegeleicht.

Man darf gespannt sein, wie er auf die Einschnitte in seinem Bereich reagiert. In den Sozialen Medien hieß er Lahm, Khedira und Gentner willkommen. Er freue sich auf die Zusammenarbeit. Eine Vertragsverlängerung über den Juli 2023 hinaus, wie sie der VfB weiterhin im Auge hat, droht dennoch zumindest gesprächsintensiv und womöglich sogar schwierig zu werden. Der VfB geht mit seiner neuen personellen Ausrichtung ins Risiko. Nun folgt das Rätselraten, ob die Gedankenspiele auch wie gewünscht aufgehen.