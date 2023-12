Dreesen macht keinen Spalt auf: "Tür für Super League beim FC Bayern bleibt zu"

Der FC Bayern, Aushängeschild der Bundesliga, bleibt bei seiner konsequent ablehnenden Haltung gegenüber einer seit Donnerstag möglichen Super League.

Am Donnerstag hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) in einer Grundsatzentscheidung die Tür für die mögliche Gründung einer Super League geöffnet. Während entsprechende Reaktionen auf das Urteil nicht lange auf sich warten ließen, stellten die Treiber des Super-League-Konzepts ihre Pläne vor.

Ungeachtet dessen verblieb der deutsche Rekordmeister aus München bei seiner Haltung, kein Teil eines wie auch immer ausgestalteten neuen Wettbewerbs werden zu wollen. "Wir haben das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Kenntnis genommen. Dies ändert aber nichts an der Haltung des FC Bayern und an der Haltung der ECA, dass ein solcher Wettbewerb einen Angriff auf die Bedeutung der nationalen Ligen sowie die Statik des europäischen Fußballs darstellen würde", sagte Jan-Christian Dreesen im Gespräch mit der dpa.

Die Bundesliga bildet das Fundament des FC Bayern. Ebenso stehen wir zu den europäischen Klub-Wettbewerben unter dem Dach der UEFA. Jan-Christian Dreesen

Vielmehr machte der CEO des FC Bayern und Vice-Chairman der ECA abermals deutlich, wie "heilig" den Münchnern die nationale Liga ist. "Die Bundesliga bildet das Fundament des FC Bayern, so wie alle nationalen Ligen das Fundament der europäischen Fußballklubs darstellen. Deshalb ist es unsere Pflicht und unsere tiefe Überzeugung, sie zu stärken, und nicht zu schwächen. Ebenso stehen wir zu den europäischen Klub-Wettbewerben unter dem Dach der UEFA. Daher noch einmal ganz klar: Die Tür für die Super League beim FC Bayern bleibt zu", sagte der 56-Jährige.

Neben dem FC Bayern ware in der Anfangsphase der Super-League-Planspiele auch Borussia Dortmund als mögliches Gründungsmitglied genannt worden. Doch auch der BVB hatte von Anfang an eine Teilnahme an der Super League verworfen - Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte diese Haltung gerade erst wieder bekräftigt. "Es wird mit Borussia Dortmund keine Super League geben, das ist so sicher, wie das Amen in die Kirche", sagte der BVB-Boss auf der Mitgliederversammlung der Borussen unter tosendem Applaus Ende November. Und schob nach: "Der Ansatz ist zu elitär, das ist nicht Borussia Dortmund. Deswegen finale Ansage: Keine Super League mit dem BVB, egal was kommt."

Im Streit um die Gründung einer Super League im Fußball hatte die UEFA vor dem höchsten europäischen Gericht eine Niederlage erlitten. Die FIFA und UEFA dürfen andere Wettbewerbe nicht grundsätzlich von ihrer Genehmigung abhängig machen und Vereinen und Spielern nicht verbieten, an diesen Wettbewerben teilzunehmen. Der Weltverband und der europäische Fußball-Verband würden ihre dominante Marktposition missbrauchen und damit gegen den freien Wettbewerb in Europa verstoßen.