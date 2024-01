Super League: Nächster Termin im März

Nach dem EuGH-Spruch ist nun in Sachen Super League wieder das Madrider Handelsgericht an der Reihe. Wie der kicker erfuhr, steht die nächste Verhandlung am 14. März an.

Stehen in Sachen Super League wieder am 4. März mit vor Gericht: Real-Präsident Florentino Perez und Barça-Präsident Joan Laporta (v.li.) Europa Press via Getty Images

Meisterschaften, so heißt es gerne im Profisport und entsprechend auch im bezahlten Fußball, seien Marathonläufe und keine Sprints. Die Sache mit der Super League kommt bisweilen langwierig wie ein extremer Langstreckenlauf daher. Denn natürlich war der Spruch des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) am 21. Dezember des vergangenen Jahres lediglich ein Zwischenschritt in einem komplexen Verfahren. Dessen nächster "Spieltag", um im Meisterschaftsbild zu bleiben, am 14. März ausgetragen wird und zwar vor dem Madrider Handelsgericht. Dann nämlich findet die nächste Verhandlung in der Sache statt, wie der kicker aus Juristenkreisen erfuhr.

Bisher ein Auf und Ab vor Gericht

In Madrid hatte zunächst, im April 2021, die Klägerin Super-League-Company triumphiert. Denn Richter Manuel Ruiz de Lara hatte, überraschend zeitnah nach der ersten, in sich zusammengebrochenen Super-League-Eruption samt Klageeinreichung gegen Sanktionen der UEFA, per einstweiliger Verfügung der Konföderation derartige Strafen untersagt gegen die "Ausbrecher". Allen voran Real Madrid, dem FC Barcelona und Juventus Turin. Was Ruiz de Laras turnusmäßige Nachfolgerin, die Richterin Sofia Gil Garcia, ein Jahr später, im April 2022, wieder kassierte.

Thema Wettbewerb der Eliteklubs Die Gründung der Super League zum Thema 19. April 2021: In der Nacht vor der CL-Reform 2024 geben zwölf europäische Klubs die Gründung der Super League bekannt. Fans, Verbände, nationale Ligen, Klubs, Spieler und Trainer lehnen die Gründung der Super League ab. Rund 48 Stunden später gibt die Super League bekannt, dass es den Wettbewerb in dieser Form zu diesem Zeitpunkt nicht geben wird. Super League: Nächster Termin im März

Nach EuGH-Spruch: Wackelt nun 50+1?

Wenig später, im Juli 2022, fand vor dem EuGH die mündliche Verhandlung in der Super-League-Sache statt, weil das Madrider Handelsgericht der Luxemburger Instanz Sachfragen zur Klärung vorgelegt hatte. Und wiederum nach dem Schlussantrag des Generalanwalts Athanasios Rantos im Dezember 2022 sah in Madrid die zweite Instanz in den UEFA-Sanktionen eben doch einen Kartellrechtsverstoß und setzte die einstweilige Verfügung wieder in Kraft. Es ist also kompliziert.

Super League droht Enttäuschung

Und das bleibt es auch nach dem EuGH-Spruch, der sich auf den ersten Blick las wie ein erneuter Triumph der Super League, die von der Agentur A22-Sports unter Führung des deutschen Medienmanagers Bernd Reichart beraten wird. Doch nicht zuletzt weil sich zahlreiche Branchengrößen wie der FC Bayern aber auch Manchester United oder der FC Liverpool offenbar im Hintergrund mit UEFA und Großklubvereinigung ECA auf einen Verbleib im etablierten Wettbewerbssystem mit Champions League und Co. verständigt hatten, rechnen immer weniger mit einem Erfolg des Super-League-Projekts.

Zumal der EuGH keine Sachentscheidung treffen kann, sondern lediglich generelle Auslegungshilfen gibt. Die mögen durchaus Probleme im Status quo aufgezeigt haben und inwiefern es der UEFA nun gelingen kann in ihrer Mehrfachfunktion als Organisator, Regulator und Vermarkter der Klubwettbewerbe ein diskriminierungsfreies Zulassungsverfahren aufzusetzen, wissen sie in Nyon vielleicht noch nicht einmal selbst. Vielleicht gibt es ja am 14. März in Madrid die nächste Kehrtwende in diesem sport- und kartellrechtlichen Marathon.

Benni Hofmann