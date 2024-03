Ebenfalls außen vor

BVB-Abwehrmann Mats Hummels kehrte erst im vergangenen Oktober unter Bundestrainer Julian Nagelsmann zurück in die Nationalelf. Weil der 35-Jährige im neuen Jahr mit vielen Ausfällen zu kämpfen hatte und nur selten von Beginn an ran durfte, verzichtete Nagelsmann bei seiner aktuellen Nominierung auf den routinierten Innenverteidiger. Gegen Frankfurt stand Hummels dennoch in der Anfangsformation der Dortmunder. IMAGO/HMB-Media