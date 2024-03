Endet die Negativserie? Der BVB hat keines der letzten fünf Bundesligaspiele nach einer Partie in der Champions League gewonnen: Es gab ein 3:3 im Hinspiel in Frankfurt, ein 1:2 in Stuttgart, ein 1:1 in Leverkusen, ein 1:1 in Augsburg sowie zuletzt ein 2:3 gegen Hoffenheim.