Dorsch: "Der Trainer wird sich schon seine Gedanken gemacht haben"

Niklas Dorsch (25) ist doch nicht Kapitän beim FC Augsburg geworden, nimmt diese Entscheidung aber hin.

Viel Grund zur Freude hatte Niklas Dorsch nach dem schwachen Pokalauftritt in Unterhaching (0:2) nicht, und doch ist es für den Augsburger eine zumindest im Vergleich zur Vorsaison erfreuliche Situation. Bei der Generalprobe gegen Rennes hatte sich der Mittelfeldstratege im vergangenen Juli den Mittelfuß angebrochen und anschließend eine Spielzeit voller Rückschläge erlebt - nun meldet er sich vor der neuen Saison fit zurück.

So fit sogar, dass der 25-Jährige als aussichtsreicher Kandidat auf die vakant gewordene Stelle als FCA-Kapitän gegolten hatte. Letztlich entschied sich Trainer Enrico Maaßen jedoch für Ermedin Demirovic, Dorsch fungiert als dessen Stellvertreter. "Der Trainer wird sich schon seine Gedanken gemacht haben", erklärte Dorsch auf Nachfrage möglichst diplomatisch. "Demi ist ein super Junge, der sich das auch verdient hat. Alles andere habe ich nicht zu entscheiden."

Schwang da also eine Portion Enttäuschung mit? "Man macht sich natürlich seine Gedanken, nimmt sich viel vor", gibt Dorsch zu. "Aber enttäuscht zu sein, wäre Demi gegenüber nicht korrekt. Ich bin trotzdem stolz, zweiter Kapitän zu sein, und ich versuche mit Demi zusammen, den ganzen Laden zusammenzuhalten, auch wenn es heute", also in Unterhaching, "nicht so aussah."

Locken ließ sich der einstige U-21-Europameister nicht weiter, nahm die Versuche aber lachend zur Kenntnis und versicherte zur Entscheidung des Trainers: "Ich kann folgen, ich muss folgen und ich werde folgen."