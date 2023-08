Demirovic neuer FCA-Kapitän

FCA-Trainer Enrico Maaßen hat Ermedin Demirovic als neuen Kapitän ernannt. Der bisherige Spielführer gehört dagegen nicht mal mehr dem Mannschaftsrat an.

Rechtzeitig vor dem Pflichtspielstart am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im DFB-Pokal bei Drittligist SpVgg Unterhaching steht fest, wer den FC Augsburg in der neuen Saison anführen wird: Ermedin Demirovic ist neuer Kapitän der Fuggerstädter.

Der 25-jährige Stürmer war im Sommer 2022 vom SC Freiburg nach Augsburg gewechselt und entwickelte sich auf Anhieb zu einem Führungsspieler. Ab sofort wird er als Zeichen dafür die Binde tragen. Seine Stellvertreter sind Niklas Dorsch als zweiter und Elvis Rexhbecaj als dritter Kapitän.

Maaßen: "Gemeinschaftlich eine sehr gute Wahl getroffen"

"Alle drei Spieler identifizieren sich voll mit dem Klub und gehen mit Leistung, Einsatzwillen und Biss voran. Neben dem Platz sind sie engagiert, auch um für ihre Mitspieler einzustehen. Daher glaube ich, wir haben gemeinschaftlich eine sehr gute Wahl getroffen", erklärte Maaßen.

Demirovic sei als Neuling sofort ein Anlaufpunkt gewesen. "Er geht einfach in jedem Spiel, in jedem Training voran und hat die Mannschaft im letzten Jahr in vielen, vielen Spielen gezogen", so Maaßen.

"Erfüllt mich mit großem Stolz"

"Es erfüllt mich mit großem Stolz, Kapitän des FC Augsburg zu sein und unser Team anzuführen", sagte Demirovic selbst. "Gemeinsam mit meinen Kapitänskollegen Niklas Dorsch und Elvis Rexhbecaj und dem gesamten Mannschaftsrat wollen wir vorangehen und dafür sorgen, dass wir in jedem Spiel als Team mit Geschlossenheit und viel Herz auftreten und unsere Ziele erreichen."

Zu dem sechsköpfigen Gremium gehören auch die Neuzugänge Sven Michel und Torhüter Finn Dahmen sowie Mads Pedersen, der sich vor der Saison mit einer Vertragsverlängerung bis 2027 klar zum FCA bekannte.

Zukunft ohne Gouweleeuw

Nicht mehr Teil des Mannschaftsrates ist der bisherige Kapitän Jeffrey Gouweleeuw. Der FC Augsburg wird den nach Saisonende auslaufenden Vertrag mit dem derzeit verletzten Niederländer nicht verlängern und hatte dies damit begründet, eine neue Struktur und Hierarchie aufbauen zu wollen. Die Zusammensetzung des Mannschaftsrates unterstreicht dieses Vorhaben.