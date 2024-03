Doping-Experte Seppelt kritisiert HSV: "Das finde ich nicht richtig"

Wie anfällig ist der Fußball für Doping? Experte Hajo Seppelt spricht im Podcast "kicker Daily" über den Wirbel um Paul Pogba - und das Verhalten des HSV im Fall Mario Vuskovic.

Paul Pogba steht seit der vergangenen Woche vor einem unrühmlichen Karriereende. Weil der Weltmeister von 2018 positiv auf Testosteron getestet wurde, ereilte ihn eine Vierjahressperre. "Das ist das normale Urteil bei einer so harten Substanz", erklärt ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt im Podcast "kicker Daily". "Es sieht nicht richtig gut aus für Pogba."

Auch wenn der 30-jährige Profi von Juventus Turin angekündigt hat, vor den Internationalen Sportgerichtshof (CAS) zu ziehen, ist sein Fall ein weiterer Beleg gegen einen weit verbreiteten Irrglauben: "Die Leute, die sagen, dass Doping im Fußball keinen Sinn ergeben würde, wollen entweder von dem Thema ablenken oder haben schlicht und einfach keine Ahnung und sollten sich lieber nicht in der Öffentlichkeit äußern", wird Seppelt deutlich.

Der Fußball sei sehr wohl "eine dopingaffine Sportart", wenn auch "nicht ganz, ganz oben auf der Gefahrenliste", sagt der Journalist und Autor. Mit Anabolika oder EPO könne man auch auf dem Rasen seine Leistung steigern - "in einem Sport, der viel athletischer und schneller geworden ist".

Was Seppelt im Fall Vuskovic "wirklich ärgert"

In Deutschland hatte zuletzt der Fall Mario Vuskovic für Wirbel gesorgt, der Ende März wegen einer positiven EPO-Probe vom DFB für zwei Jahre gesperrt wurde. Im Mai soll es einen Anhörungstermin vor dem CAS geben - Ausgang offen. Der inzwischen 22-jährige Verteidiger des Hamburger SV beteuert seine Unschuld.

"Was mich an dem Fall wirklich ärgert: der Eindruck, dass der Profifußball eher ein Interesse daran hat, nicht über Doping zu reden, weil das geschäftsschädigend ist, als sich wirklich ernsthaft mit der Materie auseinanderzusetzen", sagt Seppelt und kritisiert auch den HSV: "Die reflexartige Unterstützung von Vuskovic seitens des Hamburger SV, sich sofort hinter den Athleten zu stellen, finde ich ehrlicherweise nicht richtig. Es gehört sich genauso wenig, sich gegen ihn zu stellen, sondern es gehört sich aus meiner Sicht, sich bei einem Dopingverdacht überhaupt nicht zu äußern, sondern erst mal die Fakten zu prüfen. Da hatte ich schon das Gefühl, dass das nicht in ausreichendem Maße erfolgt ist."

Wie Seppelt den Fall Vuskovic einschätzt und welchen Interessenskonflikt er im Fußball sieht: Die ganze "kicker Daily"-Folge ist auf der Website verfügbar sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen: