Die Kaffeetasse steht noch im Schrank: Cigerci spielt wieder für Hertha

Am letzten Tag der Wechselperiode hat Hertha BSC noch einen Mittelfeldspieler verpflichtet. Tolga Cigerci kommt aus Ankara nach Berlin und schlägt bei der Alten Dame ein zweites Kapitel auf. Dass er im Verein kein Unbekannter ist, dokumentierte Hertha mit einem Video.

Erst das Bekenntnis von Geschäftsführer Fredi Bobic zu Trainer Sandro Schwarz, dann das 0:2 im Stadtderby gegen Union - und schließlich Bobics Entlassung und die Rückkehr von Benjamin Weber und Andreas "Zecke" Neuendorf: Es sind mal wieder äußerst ereignisreiche Tage bei Hertha BSC.

In diesem Zuge sprach Präsident Kay Bernstein bei einer Pressekonferenz am Sonntag von einem "strategischen Kurswechsel" und einem "Hertha-Weg" - und für diesen hat der Klub nun einen Mittelfeldspieler unter Vertrag genommen, der schon einmal in Berlin gespielt hat und deshalb bestens weiß, was es heißt, für Hertha auf dem Feld zu stehen: Tolga Cigerci, inzwischen 30 Jahre alt und nun wieder zurück in der Bundesliga.

Als die Alte Dame am Dienstagabend Vollzug meldete, veröffentlichte sie auch ein Video auf ihren sozialen Kanälen, in dem nicht nur das eine oder andere Cigerci-Tor im Hertha-Trikot zu sehen war, sondern auch ein Schrank. Cigerci griff hinein und nahm eine Kaffeetasse heraus, darauf die Aufschrift: "Tolga". Betextet war der Beitrag mit der Zeile: "Seine Tasse war die ganze Zeit noch hier..."

Cigerci stammt zwar aus dem Nachwuchs des VfL Wolfsburg und absolvierte in der Saison 2010/11 seine ersten Bundesligaspiele für die Niedersachsen - 2013 kam er allerdings aus Mönchengladbach nach Berlin und lief drei Jahre lang für Hertha auf, ehe es ihn in die Türkei zog. In der Süper Lig spielte Cigerci für Galatasaray, Fenerbahce, Basaksehir und Ankaragücü - nun kehrt er nach sechseinhalb Jahren zu Hertha zurück und soll dazu beitragen, dass der Verein auch in der nächsten Saison noch in der Bundesliga spielt.

Nach drei Niederlagen in den ersten drei Spielen des Jahres steht Hertha BSC auf dem vorletzten Platz. Am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) sind die Berliner bei Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt zu Gast.