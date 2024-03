DFB sperrt Unions Schäfer für zwei Partien

Liverpool gegen Manchester City: Geht es überhaupt noch besser?

Das Topspiel zwischen Klopps Liverpool und Guardiolas ManCity begeisterte am Sonntag - und ließ den FC Arsenal lachen. Außerdem: Upamecanos Zukunft ist geklärt, die Bundesliga tritt gegen Diskriminierung an und Ittrich ist der Retter in der Not.