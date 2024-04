DFB setzt Sildillias Saison ein Ende

Für Kiliann Sildillia beginnt die Sommerpause vorzeitig. Der Verteidiger des SC Freiburg wurde nach seiner Roten Karte gegen den VfL Wolfsburg für die abschließenden drei Spiele gesperrt.

Mit einem Sieg gegen den VfL Wolfsburg hätte der SC Freiburg am Samstag einen gewaltigen Schritt in Richtung europäisches Geschäft gehen können. Die TSG Hoffenheim hatte bereits am Freitagabend in Bochum verloren, der FC Augsburg kam parallel zum Freiburger Heimspiel gegen Werder Bremen unter die Räder - vier Punkte hätte der Vorsprung auf Rang acht im Erfolgsfall bereits betragen.

Streich: "Bis zur 63. Minute haben wir alles richtig gemacht"

Danach sah es nach einer dominanten Vorstellung im ersten Durchgang und der hochverdienten 1:0-Führung auch aus, doch am Ende stand eine 1:2-Niederlage, weil es der Sport-Club verpasste, den Sack frühzeitig zuzumachen - und die Wolfsburger in einer fulminanten Schlussphase das Spiel drehten, nachdem Roland Sallai einen Foulelfmeter verschossen hatte.

"Bis zur 63. Minute haben wir alles richtig gemacht", erklärte Trainer Christian Streich nach dem Spiel. Was dann passierte? Kiliann Sildillia traf Gegenspieler Kevin Paredes mit gestrecktem Bein und offener Sohle im Kniebereich. Schiedsrichter Frank Willenborg blieb nichts anderes übrig, als dem 21 Jahre alten Verteidiger die Rote Karte für "rohes Spiel" zu zeigen.

Engpass in der Abwehr

Ein Platzverweis mit weitreichenden Folgen: Der Franzose wurde vom DFB-Sportgericht nun für drei Spiele gesperrt. Damit ist auch klar, dass Sildillia in der laufenden Saison nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Die Partien im Rennen um Europa gegen den 1. FC Köln, den 1. FC Heidenheim und Union Berlin werden ohne Sildillia vonstatten gehen.

Den Freiburgern fehlen in Matthias Ginter (Achíllessehnen-OP), Philipp Lienhart (Knieprobleme) und Kenneth Schmidt (Bauchmuskel-OP) aktuell bereits drei Verteidiger. Immerhin kehrt Lukas Kübler nach Gelbsperre für die Partie am Samstag in Köln zurück.