Deshalb ist Palacios noch kein Kandidat für die Startelf

Vor gut einem Monat verletzte sich Exequiel Palacios schwer am Oberschenkel. Jetzt rückt das Comeback des Argentiniers näher. Gegen Mainz wird der Sechser aber noch nicht in der Leverkusener Anfangsformation stehen. Aus verschiedenen Gründen.

Über seine Rückkehr war viel spekuliert worden in den vergangenen Wochen. Und auch Leverkusens Trainer Xabi Alonso hatte die Personalie Exequiel Palacios bereitwillig genutzt, um vor dem Spitzenspiel gegen Bayern München am 10. Februar ein paar Nebelkerzen zu zünden. Hatte der Baske doch lange im Vorfeld einen Einsatz des argentinischen Nationalspielers nicht ausgeschlossen.

Jetzt aber, rund zwei Wochen später und zwei Tage vor dem Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 (Freitag, 20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) darf sich der 42-Jährige ernsthaft damit beschäftigen, ob er den 25-Jährigen erstmals seit dessen schwerer Oberschenkelverletzung, die sich dieser beim 3:2-Sieg in Leipzig am 20. Januar zugezogen hatte, wieder für das Spieltagsaufgebot nominiert.

Palacios, so heißt es, sei auf einem guten Weg. Belegen lässt sich dies nicht, weil Bayer in dieser Woche wegen des frühen Spieltermins am Freitag keine öffentliche Einheit absolviert. Ob es wirklich für einen Platz im Kader reicht, bleibt abzuwarten. Zumal Geschäftsführer Simon Rolfes eines klarstellt: "Wir werden da sicher kein Risiko eingehen."

Logisch, ein Rückschlag mit einer erneut so langen Ausfallzeit würde den Tabellenführer der Bundesliga hart treffen, da ab Anfang März durch die Europa League die englischen Wochen beginnen. Dann soll Palacios zum einen wieder einen entscheidenden Faktor darstellen, und zum anderen Trainer Xabi Alonso die Möglichkeit geben, auf der Doppelsechs auf hohem Niveau zu rotieren.

Andrich macht einen guten Job

Dort verrichtet Robert Andrich seit Wochen den Job neben Mittelfeld-Boss Granit Xhaka zur vollsten Zufriedenheit seines Trainers. Den deutschen Nationalspieler jetzt ohne Not aus der Startelf zu nehmen, wäre ein verkehrtes Signal. So dass sich ein Einsatz von Beginn an für Palacios am Freitag auch aus sportlichen Gründen ausschließt.

Folglich könnte ein Bankplatz für den Argentinier, falls dieser überhaupt schon von der medizinischen Abteilung als einsatztauglich eingestuft wird, die salomonische Lösung darstellen. Um Palacios, der keinerlei Erfahrung mit solch einer Muskelverletzung besitzt und auf seine Rückkehr brennt, zumindest auf dem Papier das Gefühl zu vermitteln, wieder dabei zu sein.