Der Rücken und das Knie: Zwangspause für Ernst und Kaiser

Hannover 96 durfte sich zwar über einen Last-Minute-Punktgewinn in Düsseldorf freuen, doch nach sechs sieglosen Spielen in Serie schwebt das Abstiegsgespenst über dem Maschsee.

Hannover 96 kommt in der Liga einfach nicht vom Fleck. Das jüngste 1:1 bei Fortuna Düsseldorf war das sechste Spiel in Serie ohne Sieg, nach Aues 2:0-Erfolg gegen Heidenheim sind die Niedersachsen nur noch zwei Punkte entfernt vom ersten direkten Abstiegsplatz.

So groß die Freude über das späte Remis in Düsseldorf am Samstag auch war - Florent Muslija traf sehenswert in der Nachspielzeit -, so ernüchternd war streckenweise wieder die Gesamtleistung des Teams. Kapitän Marcel Franke kritisierte, dass "wir in den ersten 30 Minuten gar nicht drin waren". Sein Trainer stimmte ihm zu: "Wir sind überhaupt nicht gut ins Spiel gekommen. Am Ende war es aber eine ausgeglichene Partie, und wir haben nicht ganz unverdient einen Punkt geholt."

Manns dringender Appell

Es ist aber deutlich zu wenig, um endlich den erwünschten und erwarteten Weg aus dem Tabellenkeller antreten zu können. "Wir wissen, dass wir kurz- und mittelfristig mehr Punkte brauchen", sagt Sportdirektor Marcus Mann angesichts der sportlichen Misere. Nur das zwischenzeitliche 3:0 im DFB-Pokal gegen Fortuna Düsseldorf sorgte für kurzfristige Aufheiterung auf der 96-Wetterkarte. "Wir müssen mehr Konstanz reinbekommen, auch innerhalb der Spiele", fordert Mann. "Wir waren schon öfter an dem Punkt, dass wir den nächsten Schritt machen können, haben es aber nie geschafft."

In der Länderspielpause hat 96-Chefcoach Jan Zimmermann fast alle Spieler an Bord. Nur Rechtsverteidiger Sei Muroya ist mit der Nationalmannschaft Japans auf Reisen. Der Rest des Kaders bleibt in Hannover und darf sich am Mittwoch im Test beim Oberligisten 1. FC Germania Egestorf/Langreder, dem Ex-Klub des Trainers, beweisen. Trainingsfrei gibt es in dieser Woche nicht. Womöglich ein Indiz für die derzeitige Unzufriedenheit im Lager der Niedersachsen - und auch ein Zeichen nach außen. In den Länderspielpausen zuvor war die Freizeitregelung anders.

"Sebi hat noch große Probleme mit seinem Rücken, seinem Nacken"

Eine Pause gibt es in dieser Woche für Sebastian Ernst und Dominik Kaiser. Ersterer war in Düsseldorf mit Fortunas Andre Hoffmann zusammengeprallt, muss in dieser Woche kürzertreten. "Sebi hat noch große Probleme mit seinem Rücken, seinem Nacken. Er ist diese Woche raus", berichtet Trainer Zimmermann. Noch schlimmer hat es allerdings den Ex-96er Hoffmann erwischt, der mit einer Trage vom Platz gebracht werden musste. Der Defensivmann habe "ein schweres Trauma der Halswirbelsäule und eine Gehirnerschütterung erlitten. Frakturen konnten in der Uniklinik Düsseldorf ausgeschlossen werden", vermeldete die Fortuna.

Kaiser hat sich "das Knie überstreckt"

Auch Kaiser bekommt eine Zwangspause. Der 33-Jährige habe sich "das Knie einmal überstreckt, es ist jetzt Gott sei Dank nicht Schlimmes", so Zimmermann. Aber: "Wir nehmen ihn diese Woche raus."