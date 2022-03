Demirbay wettert gegen Brych: "Er geht mir so auf den Sack"

Trotz des Sieges in Wolfsburg war Kerem Demirbay (28) im Anschluss an die Partie sauer. Der Grund: Schiedsrichter Dr. Felix Brych.

"Ich finde das sehr, sehr traurig, da bin ich ganz ehrlich. Der Schiedsrichter geht mir so auf den Sack", sagte Demirbay nach Spielschluss der ARD-"Sportschau". Demirbay hatte in der 83. Minute die Gelbe Karte gesehen - als einer von gleich vier Spielern. Nach einem Foul von Aster Vranckx an Piero Hincapie war das Gerangel der beiden Beteiligten zu einer Rudelbildung ausgeartet, neben den beiden Initiatoren hatte Brych schließlich auch Maxence Lacroix und eben Demirbay verwarnt.

Der hatte nach eigener Aussage aber nur versucht, die anderen Spieler zu beruhigen. "Ich versuche, die Jungs einfach auseinanderzuhalten, nichts anderes habe ich getan. Ich habe dem Spieler - ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt - gesagt, er soll sich beruhigen, 'calm down'", berichtete der Mittelfeldspieler. "Dann kommt Maxi Arnold und sagt: 'Kerem gut so, alles easy, hast du gut gemacht.'"

In der Tat legen die TV-Bilder zumindest nahe, dass der Leverkusener eher eine schlichtende Rolle in der Rudelbildung eingenommen hatte. Was wiederum in der Vergangenheit nicht immer der Fall war. Noch beim 4:0 über Real Betis in der Europa-League-Vorrunde hatte er sich trotz des hohen Vorsprungs in den Schlussminuten von Gegenspieler Nabil Fekir provozieren lassen, für eine Tätlichkeit die Rote Karte gesehen und daraufhin gesperrt das Hinspiel gegen Atalanta Bergamo verpasst.

Ich hoffe, dass er uns in Zukunft nicht mehr so häufig pfeift. Kerem Demirbay über Dr. Felix Brych

Gesperrt ist Demirbay nun auch in der Bundesliga. Die Gelbe Karte in Wolfsburg war bereits die zehnte in der laufenden Saison, Leverkusens Taktgeber ist damit der erste Bundesligaspieler, der 2021/22 eine zweite Gelbsperre absitzen muss und fehlt Trainer Gerardo Seoane beim Heimspiel gegen Hertha BSC am 2. April.

In Richtung Brych schickte Demirbay schließlich noch einen weiteren Giftpfeil: "Es ist Wahnsinn, er geht mir so auf den Sack", wetterte er weiter. "Ich hoffe, dass er uns in Zukunft nicht mehr so häufig pfeift. Das ist schon länger so, das ist Wahnsinn, einfach unfassbar."