De Ligt fühlt mit Nagelsmann: "Eine sehr harte Welt"

Matthijs de Ligt findet den Trainerwechsel beim FC Bayern "schade". Julian Nagelsmann habe er viel zu verdanken.

Auch Matthijs de Ligt hat der Trainerwechsel beim FC Bayern kalt erwischt, während er mit der Nationalmannschaft unterwegs war. "Ich war überrascht", sagte der 23 Jahre alte Innenverteidiger nach dem 3:0-Heimsieg der Niederlande am Montagabend gegen Gibraltar in der EM-Qualifikation. "Wir sind Zweiter in der Liga, im Viertelfinale des Pokals und der Champions League." Man könne immer noch alles gewinnen.

Aber "jeder muss seinen Job erledigen", sagte er der niederländischen Rundfunkanstalt "NOS". "Wir müssen auf dem Rasen unseren Job machen, die Verantwortlichen müssen ihn bei der Verpflichtung des Trainers machen und der Trainer muss seinen Job außerhalb des Rasens machen und dafür sorgen, dass wir gut vorbereitet sind. Offenbar haben die Vorstandsmitglieder beschlossen, dass er das nicht gut genug gemacht hat."

Das hält de Ligt, der im Sommer auch auf Betreiben von Julian Nagelsmann für 67 Millionen Euro von Juventus Turin nach München gewechselt war, für eine "harte Entscheidung" und äußerte sich ein wenig wie Joshua Kimmich am Wochenende: "Das ist Fußball und Fußball ist eine sehr harte Welt."

De Ligt über Nagelsmann: "Ich habe mich gut entwickelt unter ihm"

Er persönlich habe ein gutes Verhältnis zu Nagelsmann gehabt. "Ich habe mich gut entwickelt unter ihm. Ich finde es schade. Im Fußball kann sich alles schnell verändern." Dem Ex-Trainer habe er auch in einer persönlichen Nachricht gedankt.

Doch jetzt ist Thomas Tuchel de Ligts neuer Trainer. Am Freitag, einen Tag vor dem Bundesliga-Gipfeltreffen gegen Borussia Dortmund (Samstag, 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker), wird der Nagelsmann-Nachfolger das erste Mal mit seinem gesamten Kader trainieren können. "Jetzt haben wir einen Trainer mit sehr viel internationaler Erfahrung", sagt de Ligt. "Mal sehen, wie es laufen wird."

Unter Nagelsmann war de Ligt zuletzt als linker Part in der Abwehrdreierreihe gesetzt. Insgesamt kam er an den 25 Spieltagen in dieser Bundesliga-Saison auf 22 Einsätze (zwei Tore, eine Vorlage, kicker-Notenschnitt 2,92).