Bis 2027: FC Bayern verpflichtet de Ligt für 67 Millionen Euro

Der FC Bayern München hat wie erwartet Matthijs de Ligt verpflichtet. Damit hat der deutsche Rekordmeister seinen vierten Neuzugang für die anstehende Saison präsentiert.

Der niederländische Nationalspieler Matthijs de Ligt schließt sich Bayern München an. IMAGO/Pro Shots

Wie der FCB am Dienstagabend mitteilte, hat de Ligt einen Vertrag über fünf Jahre bis Juni 2027 unterschrieben. Der 22-jährige Abwehrspieler kommt von Juventus Turin und kostet nach Angaben des italienischen Rekordmeisters 67 Millionen Euro. Dazu können erfolgsabhängige Bonuszahlungen von bis zu zehn Millionen Euro kommen.

"Ich bin sehr glücklich, Spieler dieses großen Vereins zu werden. Der FC Bayern ist der erfolgreichste Verein in Deutschland, einer der erfolgreichsten Vereine Europas und auch der Welt", wird de Ligt auf der Bayern-Website zitiert. "Ich bin sehr froh, dass ich jetzt Teil der Geschichte des FC Bayern werde."

De Ligt wurde bei Ajax Amsterdam ausgebildet und feierte beim niederländischen Rekordmeister als 17-Jähriger sein Profidebüt. Bereits in jungen Jahren setzte er etliche Bestmarken: Er wurde der jüngste Ajax-Kapitän aller Zeiten und der jüngste niederländische Nationalspieler seit dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem Gewinn des Doubles im Jahr 2019 wechselte er zu Juventus Turin. Mit der Alten Dame wurde er je einmal Meister und Pokalsieger. Für die niederländische A-Nationalelf hat de Ligt bisher 38 Einsätze bestritten und dabei zwei Tore erzielt.

Kahn: "Mit diesem Transfer verstärken wir unsere Abwehr auf absolutem Top-Niveau"

"Matthijs de Ligt überzeugt im internationalen Spitzenfußball nicht nur mit seinen spielerischen Qualitäten, sondern auch als ein Typ, der in all seinen Mannschaften immer vorangeht", sagte der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn. "Er hat bereits in jungen Jahren gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Eine starke Mannschaft braucht nicht nur eine starke Offensive, und mit diesem Transfer verstärken wir unsere Abwehr auf absolutem Top-Niveau."