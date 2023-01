"Dawid wird nicht transferiert": Fortuna lässt Kownacki nicht gehen

Wie die Düsseldorfer am heutigen Montag mitteilten, wird Dawid Kownacki bis zum Saisonende für die Flingeraner auflaufen.

Was Fortuna Düsseldorf an Dawid Kownacki hat, zeigte sich einmal mehr beim Rückrundenstart. Der 25-jährige polnische Angreifer avancierte beim 3:2-Erfolg der Rheinländer gegen den 1. FC Magdeburg zum Matchwinner und für den kicker zum Spieler des Tages.

Kownacki stellte sich in den Dienst der Mannschaft, spielte seine hohe technische Qualität aus und traf. Mit seinen beiden Treffern führte er die Fortuna zum Sieg gegen Magdeburg und warb nachdrücklich für seine Person. Der Stürmer will in der kommenden Saison in einer Top-Liga spielen.

Der siebenmalige polnische Nationalspieler bestritt in der aktuellen Spielzeit alle 18 Punktspiele für die Fortuna, erzielte acht Tore und bereitete sieben weitere direkt vor.

Interessenten gibt es bereits jetzt für den Polen, doch die Düsseldorfer lassen Kownacki nicht gehen. Einen Tag vor dem Ende der Transferphase gaben Klaus Allofs, Vorstand Sport & Kommunikation, sowie Sportdirektor Christian Weber bekannt, dass der Mittelstürmer, der seinen im Sommer auslaufenden Vertrag in Düsseldorf nicht verlängern wird, in der Rückrunde trotz Angebote anderer Vereine weiterhin für die Fortuna auflaufen wird.

Transfer-Einnahmen sind immer gut, aber wir müssen auch an die laufende Saison denken. Klaus Allofs

"Dawid wird nicht transferiert. Wir haben uns auf allen Ebenen intensiv beraten und entschieden, dass wir Dawid nicht abgeben werden", wird Allofs auf der Vereinswebsite zitiert. "Transfer-Einnahmen sind immer gut, aber wir müssen auch an die laufende Saison denken. Dass Dawid bei uns bleibt, ist ein klares Signal an unser gesamtes Umfeld. Wir haben das Ziel, oben heranzurücken und anzugreifen, und das wäre mit einem Abgang von Dawid deutlich schwieriger geworden. Dawid ist mit dieser Entscheidung absolut fein und verhält sich vorbildlich."

"Wir werden nichts kategorisch ausschließen"

Kownacki also bleibt, aber wird es noch einen Zugang bei den Fortunen geben? "Was andere mögliche Transfers angeht, ist es aktuell ruhig. Aber die Situation ist dynamisch, es sind noch mehr als 24 Stunden und wir werden nichts kategorisch ausschließen", so Weber.

Für die Düsseldorfer, Sechster der Tabelle, lief der Start ins Fußballjahr 2023 gut. Die Fortuna gewann mit 3:2 gegen den Aufsteiger 1. FC Magdeburg und trifft am Freitag auf den punktgleichen SC Paderborn 07 (18.30 Uhr).