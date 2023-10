Das Knie: Gladbachs Elvedi sagt der Schweizer Nati ab

Schlechte Nachrichten für Nico Elvedi am Tag nach dem 2:2 gegen Mainz 05. Der Innenverteidiger kann aus Verletzungsgründen nicht zur Schweizer Nationalmannschaft reisen.

Kaum hat er sich zurück in die Gladbacher Mannschaft gespielt, muss Nico Elvedi einen Rückschlag hinnehmen. Bei Untersuchungen am Tag nach dem 2:2 im Heimspiel gegen Mainz 05 stellte sich heraus: Der Innenverteidiger hat sich eine Distorsion im linken Knie zugezogen. Elvedi wird "bis auf Weiteres kürzertreten müssen", teilte die Borussia am Samstag mit. Der 27-Jährige reist damit auch nicht zur Schweizer Nationalmannschaft, die in der EM-Qualifikation auf Israel und Belarus trifft. In der Qualifikationsgruppe I liegen die Eidgenossen nach sechs Spieltagen mit 14 Punkten auf Platz 1.

Elvedi, der beim 3:1-Sieg in Bochum am vergangenen Wochenende angeschlagen ausgewechselt werden musste, hielt gegen die Mainzer 90 Minuten lang durch und war für Trainer Gerardo Seoane in den zurückliegenden Spielen wieder zu einem wichtigen Faktor in der Defensive geworden. In der neuen Dreierkette gab er den rechten Verteidigerpart. Mit seiner Vertragsverlängerung bis 2027 hatte der 27-Jährige im September das gewünschte Bekenntnis zur Borussia abgegeben und sich so die Tür zur Startelf wieder geöffnet.

Elvedi: Einsatz gegen Köln noch ungewiss

"Natürlich ärgern wir uns, denn wir hätten uns die drei Punkte gewünscht. Trotzdem sind wir auf einem guten Weg. Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, viele Chancen kreiert und verdient das 1:0 gemacht. Kurz darauf haben die Mainzer ein bisschen aus dem Nichts das 1:1 erzielt und sind dadurch zurück ins Spiel gekommen. In der zweiten Halbzeit hatten sie zwar gute Chancen, aber wir standen trotzdem noch recht gut und kompakt", sagte Elvedi am Freitag nach dem Abpfiff.

Der Anfang der Saison war holprig, aber so langsam haben wir uns auf dem Platz eingespielt, es funktioniert immer mehr. Nico Elvedi

Mit Zuversicht blickte er außerdem auf die nächsten Wochen. "Der Anfang der Saison war holprig, aber so langsam haben wir uns auf dem Platz eingespielt, es funktioniert immer mehr", so Elvedi. "Jetzt kommt als nächstes das Derby. Das ist ein wichtiges Spiel, immer speziell, für die Spieler als auch für die Fans. Da geht es nur um die drei Punkte und darum, alles reinzuhauen."

Ob Elvedi in zwei Wochen im Auswärtsspiel beim 1. FC Köln dabei sein kann, muss abgewartet werden. Einmal durfte sich der Schweizer sogar schon als Derby-Held feiern lassen: Am 20. August 2017, dem ersten Spieltag der Saison 2017/18, erzielte Elvedi bei Gladbachs 1:0-Erfolg im Borussia-Park das Siegtor.