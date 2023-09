Potenzielle Ablöse gesichert: Gladbach verlängert mit Elvedi

Borussia Mönchengladbach hat Nico Elvedi mit einem neuen Vertrag ausgestattet und verhindert damit, dass der Abwehrspieler den Verein nach dem Saisonende ablösefrei verlassen könnte.

Borussia Mönchengladbach hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Nico Elvedi vorzeitig bis zum 30. Juni 2027 verlängert. Das gaben die Fohlen am Donnerstag bekannt.

"Nico ist einer der erfahrensten Spieler bei uns im Kader und seit Jahren eine absolut zuverlässige Größe", sagte Gladbachs Sport-Geschäftsführer Roland Virkus. "Wir freuen uns sehr, dass der offene und ehrliche Dialog, den wir mit Nico über die letzten Monate geführt haben, nun in diese Vertragsverlängerung gemündet ist. Das sagt viel über seinen Charakter und seine Verbindung zu Borussia aus."

Elvedi war 2015 vom FC Zürich an den Niederrhein gewechselt und entwickelte sich dort zum gestandenen Bundesligaspieler sowie zum Schweizer Nationalspieler. Inzwischen bestritt der 26 Jahre alte Innenverteidiger 272 Pflichtspiele (232 Bundesligaspiele, 18 DFB-Pokalspiele, 17 Champions-League-Spiele, fünf Europa-League-Spiele) für die Borussia. Zudem lief er 48-mal für die "Nati" auf.

Elvedi: Wollte den Verein nicht ablösefrei verlassen

"Jetzt möchte ich mit vorangehen, um den Umbruch weiter zu meistern", erklärte Elvedi, dessen Vertragsverlängerung für den VfL oberste Priorität hatte, weil der Abwehrspieler sonst am Saisonende ablösefrei gewesen wäre. "Wir waren uns alle einig, dass wir eine gute Lösung für alle Beteiligten finden wollten. Was ich auf keinen Fall wollte, war, den Verein nach all den Jahren zu verlassen, ohne dass Borussia noch eine Ablöse bekommt", wird Elvedi auf der Vereinswebsite zitiert.