Borussia Mönchengladbach hat den ersten Heimsieg im vierten Anlauf verpasst. Gegen Mainz 05 sah es sogar nach einer Niederlage aus, ehe Scally die Fohlen rettete.

Drei Spiele, drei Niederlagen, 1:6 Tore - so lautete die Heimbilanz Borussia Mönchengladbachs, welche die Fohlen gegen Mainz unbedingt aufbessern wollten. Nach dem 3:1-Sieg beim VfL Bochum war dem Team von Gerardo Seoane, der auf die identische Startelf vertraute wie "anne Castroper", dieses Vorhaben umgehend anzumerken. Die Borussia startete dominant, Plea verbuchte früh die erste Topchance (9.) und ließ auch die zweite Möglichkeit der Hausherren gegen bis dahin ungefährliche Mainzer aus (20.).

Grudas Traumtor kontert Neuhaus-Kopfball

Wenig später jubelte die Elf vom Niederrhein dann - allerdings nur kurz. Denn keine zwei Minuten nachdem Neuhaus eine Honorat-Flanke zur Führung eingenickt hatte (22.), kam der große Auftritt von Mainz-Youngster Gruda. Der Offensivakteur steuerte mit einem unhaltbaren Hammer aus der zweiten Reihe den Ausgleich bei (24.). Das erste Bundesligator des erneut für die deutsche U 21 berufenen Eigengewächses.

In den folgenden Minuten ging ein kleiner Ruck durch das Team von Trainer Bo Svensson, der im Vergleich zur 0:3-Pleite gegen Leverkusen Krauß für den kranken Kohr (Bank) und Ajorque für den verletzten Onisiwo (Hüftbeuger) hatte bringen müssen. Allerdings hielt diese Hochphase nur wenige Zeigerumdrehungen an und resultierte nicht in weiteren ernsthaften Chancen - weshalb die letzte Torannäherung vor der Pause den Hausherren oblag. Jordans noch von Barreiro abgefälschter Versuch rauschte allerdings über den Querbalken (34.).

Nach Wiederanpfiff trat die Borussia nicht mehr so dominant auf wie noch im ersten Durchgang. Mainz stand defensiv besser und kam hier und da in Umschaltsituationen. Nach einer solchen verpasste Lee es in der 53. Minute, die Partie komplett zu drehen. Allerdings wäre der vorangegangene Ballgewinn da Costas gegen Neuhaus wohl ohnehin ein Thema für den VAR geworden.

Barkok dreht das Spiel - Nur Scally kann Zentner überwinden

Gladbach brauchte derweil noch gute zehn weitere Minuten, um offensiv wieder von sich hören zu lassen. Dann prüfte der eingewechselte Ngoumou Zentner (68.), der nach der folgenden Ecke stark gegen Itakuras Kopfball rettete (69.). Ein Einschießen, das sich für den Schlussmann wenige Augenblicke später auszahlen sollte.

Zuvor ließ Mainz-Joker Barkok jedoch erst eine baugleiche Chance wie die von Lee aus (72.), ehe er mit seiner zweiten Aktion auf 2:1 stellte (75.) - was die in Halbzeit zwei zuvor etwas schläfrige Borussia aufweckte. Postwendend wollten die Gastgeber antworten, scheiterten binnen drei Minuten aber gleich dreimal an Zentner, der bis kurz vor Schluss wie der Matchwinner seines FSV aussah. Dann allerdings kam der eingewechselte Scally an den Ball und schenkte dem nicht optimal aussehenden Routinier mit einem wuchtigen Distanzschuss, der Grudas Versuch in wenig nachstand, doch noch den 2:2-Endstand ein (88.).

Nach der Länderspielpause gastiert Gladbach, das weiterhin auf einen Heimsieg wartet, zum Rhein-Derby am 22. Oktober beim 1. FC Köln (15.30 Uhr). Die Mainzer, auch nach dem 7. Spieltag sieglos, bestreiten einen Tag früher das Topspiel gegen den FC Bayern München (21. Oktober, 18.30 Uhr).