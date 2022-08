"Das kann einfach nicht sein": Kapitän Gouweleeuw wird Richtung FCA deutlich

Jeffrey Gouweleeuw (31) hat sich nach dem Augsburger Sieg in Leverkusen hinter Torwart Rafal Gikiewicz (34) gestellt - mit deutlichen Worten in Richtung des FCA.

Jubelte am Samstag über den 2:1-Sieg in Leverkusen und verteidigte danach seinen Keeper: Jeffrey Gouweleeuw. IMAGO/Eibner

Am Samstagnachmittag schwor Enrico Maaßen seine Mannschaft ein letztes Mal ein. Das 0:4 gegen Freiburg abhaken, die Horrorserie gegen Leverkusen ausblenden. Nichts zu verlieren habe der FCA hier beim Champions-League-Teilnehmer, sagte der Trainer seiner Elf. Zwei Stunden später umarmte Maaßen einen Spieler nach dem anderen.

Nach 22 Anläufen haben die Augsburger erstmals gegen Bayer 04 gewonnen und dann gleich zu so einem wichtigen Zeitpunkt früh in der Saison. "Keiner hat das erwartet", freute sich Kapitän Jeffrey Gouweleeuw nach dem 2:1. "Dass es dann so klappt … ein Riesenerfolg für uns."

"Ich finde es überhaupt nicht nachvollziehbar, dass jetzt noch diese Gerüchte da sind"

Erkämpft hat sich der FCA die ersten drei Punkte der Saison und dabei "auch ein bisschen Glück gehabt", wie Gouweleeuw richtig anmerkte. Vor allem aber hatten die Gäste einen überragenden Schlussmann zwischen den Pfosten. "Kompliment an Rafa", lobte Gouweleeuw seinen Kollegen Gikiewicz, in dessen Richtung 24 Leverkusener Abschlüsse geflogen waren. "Heute hat er gezeigt, wie wichtig er sein kann für die Mannschaft."

Nach einer wackeligen Vorbereitung und dem Patzer beim Gegentor zum 0:2 gegen Freiburg rettete der polnische Keeper seine Mannschaft nun mehrfach, nichtsdestotrotz will der FCA - der kicker berichtete exklusiv - Finn Dahmen (24) von Mainz 05 verpflichten. "Ich finde es überhaupt nicht nachvollziehbar, dass jetzt noch diese Gerüchte da sind", wurde Gouweleeuw deutlich - in Richtung eigener Verein. "Vor der Vorbereitung war genug Zeit, so was vorzubereiten. Jetzt sind wir schon beim zweiten Spiel. Ich finde das nicht gut, vor allem auf so einer wichtigen Position."

Ein Ruhepunkt müsse der Torwart sein, "und wenn da ständig Gerüchte sind, ist das nicht einfach für Rafa und die Mannschaft. Das kann einfach nicht sein." Heute, schloss Gouweleeuw halbwegs versöhnlich ab, "hat er die richtige Antwort gegeben. Ich freue mich für ihn."