"Das ist tragisch": Nordtveit wird nicht mehr für Hoffenheim auflaufen

Für Hoffenheims Havard Nordtveit ist die Saison vorzeitig vorbei - und somit auch seine Bundesliga-Karriere.

Es lief die 87. Minute im Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim (2:2). Havard Nordtveit ging nach einem Check von Ragnar Ache zu Boden. So recht aufstehen konnte der Norweger nicht mehr.

Oberschenkelverletzung zu schwer - "Er hat diesen Abgang nicht verdient"

Erst zur Pause war Nordtveit ins Spiel gekommen, in der 89. Minute wurde der Verteidiger wieder ausgewechselt. Für den 31-Jährigen, in dieser Saison nur noch Ergänzungsspieler bei der TSG (elf Bundesliga-Einsätze, keiner über die komplette Spielzeit), ist nach drei Jahren im Kraichgau somit vorzeitig Schluss. "Er hat wahrscheinlich eine schwere strukturelle Verletzung im hinteren Oberschenkel erlitten", erläuterte Trainer Sebastian Hoeneß die Schwere der Verletzung auf der Pressekonferenz.

"Das mit Howie ist tragisch, das muss ich einfach sagen", fügte Hoeneß an. "Er ist ein unfassbarer Teamplayer, der diesen Abgang nicht verdient hat." Nordtveit, der zurück in die norwegische Heimat kehren wird, spielte in der Bundesliga ebenfalls für Gladbach und Nürnberg. In Deutschlands höchster Spielklasse brachte er es auf 228 Einsätze (zehn Tore).