Darmstadts Skarke zeigt ungeahnte Torjägerqualitäten

Nach dem zweiten Sieg in Folge kann Aufsteiger SV Darmstadt 98 entspannt in Länderspiel-Pause gehen. Maßgeblichen Anteil daran hat Rückkehrer Tim Skarke, der die Lilien mit seinem 1:0 in Augsburg auf die Siegerstraße brachte.

Nachdem die ersten drei Bundesliga-Spiele teils deutlich verloren worden waren, hat der SV Darmstadt 98 aus den vergangenen vier Spielen sieben Punkte geholt. Damit hat die Mannschaft von Torsten Lieberknecht gezeigt, dass sie im Fußball-Oberhaus mithalten kann. Maßgeblich beteiligt am Aufblühen der Lilien ist Rückkehrer Tim Skarke. Drei Tore gelangen dem 27-Jährigen in den vier Partien, zudem erzwang er mit einer scharfen Hereingabe das Eigentor des VfB Stuttgart beim 1:3.

Ungewohnte Position für den Rückkehrer

Als Glücksgriff erwies sich bislang nicht nur die Rückholaktion, sondern auch der Schachzug von Lieberknecht, Skarke in seiner zweiten Zeit in Darmstadt auf einer Position einzusetzen, auf der er bislang so gut wie nie gespielt hatte. In Heidenheim, wo Skarke ausgebildet worden war, aber auch in seinen drei Jahren in Darmstadt zwischen 2019 und 2022 kam er fast ausschließlich auf den Flügeln zum Einsatz - in der Regel offensiv, aber manchmal auch defensiv.

Persönlicher Rekord winkt

Nun spielt Skarke neben Luca Pfeiffer als zweite Spitze - und das bislang sogar deutlich erfolgreicher als sein ebenfalls zurückgeholter Nebenmann Pfeiffer, der ausgebildeter Stürmer ist und nach wie vor auf sein erstes Saisontor wartet. In Augsburg hatte Pfeiffer erneut Pech, als er bereits zum dritten Mal in dieser Saison Aluminium traf. Doch aus dem Abpraller entwickelte sich immerhin Skarkes Tor zum 1:0.

Mal mit Gewalt, mal mit Gefühl

Skarkes Torgefährlichkeit kommt durchaus überraschend, denn mehr als fünf Saisontore sind ihm bislang noch nie in seiner Karriere gelungen. Sollte der Spieler seine Quote aus den bisherigen Partien auch nur annähernd halten, winkt ein persönlicher Rekord. Skarke lebt vor allem von seiner Power und Dynamik. Zwei seiner Tore - das 1:0 gegen Augsburg und das 3:0 gegen Gladbach - waren eindrucksvolle Gewaltschüsse. Aber der bullige Offensivspieler kann auch anders, wie er etwa mit seinem gefühlvollen Schlenzer gegen Bremen zum 2:0 gezeigt hatte.

Skarkes Zukunft ist offen

Ob die Lilien an dem Spieler über die Saison hinaus noch Freude haben werden, steht jedoch in den Sternen. Denn Skarke ist nur bis zum Saisonende von Union Berlin ausgeliehen. Und welche Aussagekraft die beiden jüngsten Siege haben, wird sich nach der Länderspielpause zeigen. Dann warten zwei Schwergewichte auf die Lilien: Zunächst kommt RB Leipzig ans Böllenfalltor, dann geht es zum Rekordmeister Bayern München. Da geben die beiden jüngsten Siege zumindest ein gewisses Polster.