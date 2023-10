Die ersten Auswärtspunkte

Die Führung gaben die Lilien auch nicht mehr her, vielmehr legte sie nach und gewannen nach einem Anschlusstreffer der Augsburger mit 2:1. Nach dem 4:2 gegen Bremen in der Vorwoche war dies der zweite Bundesliga-Sieg in Folge für den Aufsteiger - und bedeutete zugleich die ersten Zähler in der Fremde. Getty Images